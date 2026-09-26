Arde una furgoneta en la AP-9 y obliga a extinguir un conato de incendio en el monte
SIN HERIDOS
El fuego, originado tras arder una furgoneta en sentido Vigo, afectó a 0,12 hectáreas de arbolado y obligó a cortar temporalmente la circulación.
Una furgoneta ha comenzado a arder este sábado en la autopista AP-9, a su paso por el municipio pontevedrés de Vilaboa, lo que provocó que las llamas se propagasen al monte contiguo y diesen lugar a un conato de incendio que ya ha sido extinguido.
Según explica la Consellería do Medio Rural el fuego se inició a las 14:22 horas en Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, y quedó extinguido a las 16:46 horas. Las llamas afectaron a 0,12 hectáreas de arbolado. En las tareas de extinción participaron dos motobombas, dos brigadas y un agente, que trabajaron para contener el avance del fuego hacia la zona forestal.
El incendio se produjo en sentido Vigo, en el punto kilométrico 141,500 de la AP-9, y obligó a cortar temporalmente la circulación en este tramo. Según informa la Guardia Civil, el tráfico ya ha sido restablecido. No se registraron heridos como consecuencia del suceso.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
"TUMBA DEL RENTISMO"
Miles de manifestantes exigen medidas urgentes en materia de vivienda en Madrid
FUEGO CONTROLADO
Un nuevo incendio forestal hace saltar las alarmas en Toén