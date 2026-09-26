Arde una furgoneta en la AP-9 y obliga a extinguir un conato de incendio en el monte

Una furgoneta ha comenzado a arder este sábado en la autopista AP-9, a su paso por el municipio pontevedrés de Vilaboa, lo que provocó que las llamas se propagasen al monte contiguo y diesen lugar a un conato de incendio que ya ha sido extinguido.

Según explica la Consellería do Medio Rural el fuego se inició a las 14:22 horas en Santa Cristina de Cobres, en Vilaboa, y quedó extinguido a las 16:46 horas. Las llamas afectaron a 0,12 hectáreas de arbolado. En las tareas de extinción participaron dos motobombas, dos brigadas y un agente, que trabajaron para contener el avance del fuego hacia la zona forestal.

El incendio se produjo en sentido Vigo, en el punto kilométrico 141,500 de la AP-9, y obligó a cortar temporalmente la circulación en este tramo. Según informa la Guardia Civil, el tráfico ya ha sido restablecido. No se registraron heridos como consecuencia del suceso.