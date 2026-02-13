Jaime Fernández Garrido

Crer en Xesús

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

“Con toda verdade volo aseguro: o que escoita a miña palabra e cre no que me mandou, ten vida eterna; e non irá á condenación, mais pasou da morte á vida.”

(Xoán 5.24)

Claro, simple, directo… Xesús non deixa lugar a dúbidas. Calquera pode comprendelo: Na nosa relación con Deus, o que temos que facer é escoitar a súa palabra, e crer nel. Saber que El sempre cumpre o que promete, de tal xeito que se nos promete vida eterna, é que nola vai dar. Nin máis nin menos. Trátase dunha cuestión de confianza: ou cremos a Deus ou non o cremos.

Por se fose pouco, Non fai una promesa cara o futuro, senón no noso pasado! Cando cremos en Deus XA pasamos de morte á vida. É tan difícil comprendelo? Penso que non. A vida comenza con crer en Xesús. Así de simple.

