12 autobuses disponibles para cubrir el trayecto ferroviario Ourense-Vigo durante las obras del PLISAN

La estación de tren de Ourense en una imagen de archivo.

Renfe ha anunciado un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de la línea Ourense-Vigo Guixar durante las obras que Adif realizará entre Salvaterra y As Neves. Los trabajos, que se desarrollarán entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, afectarán a los trenes Regional Vigo Guixar-Ponferrada, Ourense-Vigo Guixar y al Alvia Vigo-Barcelona, y son necesarios para poner en servicio el nuevo apartadero ferroviario de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN).

Servicios alternativos por carretera durante las obras

El plan incluye 12 servicios especiales por carretera que cubrirán los tramos interrumpidos, garantizando así la continuidad del viaje para los pasajeros. Entre ellos, destacan el Rex 12623 Ourense-Vigo Guixar, que circulará por carretera entre Arbo y Vigo Guixar, y el Alvia 621 Vigo-Barcelona, con transbordos desde estaciones como Redondela AV para viajeros con origen o destino en Guillarei.

Rex 12623: Ourense-Vigo Guixar, con salida a las 10:05h, realiza por carretera el trayecto entre Arbo y Vigo Guixar los días 28 y 1

Rex 12608: Vigo Guixar-Ponferrada, con salida a las 14:07h, realiza por carretera el trayecto entre Vigo Guixar y Arbo los días 28 y 1

Alvia 621: Vigo Guixar-Barcelona con salida a las 7:48h, los días 28 y 2, mantiene como estación de origen Vigo Urzáiz y realiza parada en Redondela AV. Los viajeros con origen/destino Guillarei realizarán transbordo por carretera

MD 37621: Vigo Guixar-León, con salida a las 7:48h los días 28 y 2, mantiene como estación de origen Vigo Urzáiz y realiza parada en Redondela AV. Los viajeros con origen/destino Guillarei realizarán transbordo por carretera

Alvia 622: Barcelona-Vigo Guixar con salida a las 9:05h, los días 27 y 1 , mantiene como estación de origen Vigo Urzáiz y realiza parada en Redondela AV. Los viajeros con origen/destino Guillarei y O Porriño realizarán transbordo por carretera

MD 37722: León-Vigo Guixar, con salida a las 16:59h, los días 27 y 1, mantiene como estación de origen Vigo Urzáiz y realiza parada en Redondela AV. Los viajeros con origen/destino Guillarei y O Porriño realizarán transbordo por carretera

Desde Renfe recuerdan que los billetes y toda la información sobre los servicios alternativos están disponibles en taquillas, máquinas de autoventa, App Renfe, teléfono 912 320 320 y en la página web de Renfe.