12 autobuses disponibles para cubrir el trayecto ferroviario Ourense-Vigo durante las obras del PLISAN

OBRAS ENTRE SALVATERRA-AS NEVES
Renfe ha anunciado un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de la línea Ourense-Vigo Guixar durante las obras que Adif realizará entre Salvaterra y As Neves. Los trabajos, que se desarrollarán entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, afectarán a los trenes Regional Vigo Guixar-Ponferrada, Ourense-Vigo Guixar y al Alvia Vigo-Barcelona, y son necesarios para poner en servicio el nuevo apartadero ferroviario de la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (PLISAN).
El plan incluye 12 servicios especiales por carretera que cubrirán los tramos interrumpidos, garantizando así la continuidad del viaje para los pasajeros. Entre ellos, destacan el Rex 12623 Ourense-Vigo Guixar, que circulará por carretera entre Arbo y Vigo Guixar, y el Alvia 621 Vigo-Barcelona, con transbordos desde estaciones como Redondela AV para viajeros con origen o destino en Guillarei.
Desde Renfe recuerdan que los billetes y toda la información sobre los servicios alternativos están disponibles en taquillas, máquinas de autoventa, App Renfe, teléfono 912 320 320 y en la página web de Renfe.
