La vía a Valdeorras se resiente por la falta de mantenimiento

Los sucesos registrados en los últimos días en la vía que conecta Ourense con Valdeorras y León no son más que un suma y sigue que comenzó la pasada década por la falta de mantenimiento y renovación de una infraestructura que acusa el paso de los años, más de 140 con actuaciones que hasta la fecha se han manifestado insuficientes a tenor del número de incidencias que llevan ocasionando la interrupción del servicio ferroviario desde hace años.

Desprendimientos en túneles, problemas con los desmontes y terraplenes, etcétera. El ministro Ábalos presentó en 2019 un plan director para acabar con esas situaciones e integrar la que fue la primera conexión de Galicia con el resto de España en el Corredor Atlántico de Mercancías. El plan director de Ábalos contemplaba entonces destinar 650 millones de euros a los 420 kilómetros de vía entre Vigo y León, con un plazo de ejecución que estaría finalizado en 2025.

Pero la realidad dista mucho de aquel propósito. Solo se han concluido las obras entre Ourense y Monforte. Entre Vigo y Guillraei acaban de ponerse en marcha. Entre Guillarei y Ourense se acaban de licitar los proyectos constructivos y entre Monforte y Covas fueron adjudicados en enero de 2021 con un plazo de ejecución de 24 meses que, posteriormente fue ampliado a 48. En paralelo, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó un nuevo plan director que elevaba a 1.056 millones de euros la inversión para la vía e infraestructura entre Vigo y Covas, con el fin de adecuarla a los requerimientos exigidos por la Unión Europea para los tramos incorporacitadas.

En el pliego destinado a contratar los proyectos constructivos para la renovación de vía e infraestructura ya se señalaban severas deficiencias: 7 desmontes y 4 terraplenes de riesgo, 80 viaductos con daños de distinta consideración, cuatro de ellos ya exigían entonces urgente reparación, así como 31 túneles con problemas de distinta naturaleza. Ahora esos problemas se habrán incrementado.

Una vía envejecida por la que circula el tren más antiguo del parque de Renfe

Un único regional por sentido circula a diario entre Ourense y O Barco de Valdeorras. Es una unidad eléctrica de una serie, la 440, cuyas primeras unidades entraron en servicio hace cincuenta años, convirtiéndose en la más veterana de todo el parque móvil de Renfe. Invierte dos horas en realizar los 109 kilómetros que hay entre ambas estaciones. El Alvia Barcelona-Galicia, con menos paradas intermedias, hace el viaje en 1 hora y 42 minutos. A pesar de ser un recorrido sinuoso, con curvas de poco radio y un deficiente mantenimiento, compensa hacer el viaje en este tren en vez de invertir hora y media en un viaje en coche por una carretera tan mal mantenida como la vía férrea.

Dos trenes por sentido entre Ourense y la comarca de Valdeorras no solo es un servicio insuficiente, es el peor desde que se inauguró la línea. Antes de la pandemia había seis frecuencias diarias por sentido, cubriendo una amplia franja de horarios, tanto de mañana como de tarde, con un tiempo de viaje similar al actual, salvo cuando se producían desvíos por carretera por falta de maquinistas e incidentes en la vía. Pero la declaración del estado de alarma convirtió esta línea en un auténtico desierto, a pesar de que las alternativas de transporte público por carretera resultan lentas y escasas.