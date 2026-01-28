Galicia avanza el doble que la media nacional en la reducción del abandono escolar y se sitúa en el 10,4%

Galicia cerró el año 2025 con una tasa de abandono escolar del 10,4%, lo que supone 0,4 puntos menos que el año anterior y sitúa a la Comunidad 2,4 puntos por debajo del promedio estatal (12,8%), colocándola entre las autonomías con mejores resultados en este ámbito.

Así, en el último año Galicia redujo el doble que el conjunto del Estado esta variable, que mide el porcentaje de personas de entre 18 y 24 años sin titulación superior a la ESO; es decir, que no cursaron FP Básica, FP de grado medio ni Bachillerato, y que no siguen ningún tipo de formación, reglada o no reglada, en la actualidad.

En cuanto a los datos por sexos, la tasa es casi el doble en los hombres que en las mujeres (13,5% frente a 7,2%). Por este motivo, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP establece medidas específicas dentro del Plan FPGal360 para actuar sobre este colectivo. De hecho, la iniciativa empieza a dar sus primeros frutos, ya que la tasa entre los varones disminuyó 1,5 puntos respecto a los 15% registrados en 2024.

Cabe destacar que, pese a subidas puntuales, Galicia mantiene una senda continuada de descenso desde el 25,8% registrado en 2009. En total, la reducción acumulada en los últimos 15 años supera los 15 puntos.

Nuevas vías formativas

El objetivo es seguir reduciendo al máximo el abandono escolar, incorporando vías formativas innovadoras e inéditas en el Estado, como la FP Acelerada; reforzando la FP Básica; implementando programas de orientación profesional y vocacional desde la última etapa de Primaria; y poniendo en marcha acciones específicas para colectivos concretos, como los nuevos gallegos llegados del exterior, entre otros.

Otro de los ejes de actuación de la Xunta será el proyecto EdugalIA, que incorporará la inteligencia artificial a la gestión y evaluación educativa para mejorar el éxito escolar y reducir el abandono.

Este proyecto, con un presupuesto de 16,5 millones de euros y cuya licitación se realizará esta semana, convierte a Galicia en pionera en España en el desarrollo de un programa específico para usar la IA en la reducción del abandono escolar y en la mejora de la gestión de los centros.

Se trata, además, del primer proyecto de Compra Pública Innovadora en este ámbito en España, lo que permitió captar 9,9 millones de euros del FEDER, dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027, a través de una ayuda del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al amparo de la Línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda (Línea FID).