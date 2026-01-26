Casi 150 asociaciones de padres gestionan comedores escolares

Un total de 147 asociaciones y federaciones de madres y padres se benefician de las ayudas para comedores escolares que concede la Xunta y que alcanzan la cifra total de 1.750.000 euros tras reforzar el Gobierno gallego en un 10% la cuantía inicial de cofinanciación con el objeto de que puedan hacer frente al aumento del número de usuarios que registran. De este modo, la Xunta reafirma un año más su compromiso con las familias y con los servicios complementarios, como es el caso del comedor escolar. No en vano, estas entidades reciben hoy casi el triple del importe que antes de la pandemia para hacer frente a los gastos de los comedores escolares que gestionan.

El importe de las ayudas va destinado a sufragar los gastos de gestión del servicio de comedor escolar que abarcan el coste diario del menú de mediodía por comensal, la vigilancia y cuidado del alumnado durante el uso del servicio, los gastos de mantenimiento, personal y limpieza, así como los de ajuar, materiales y utensilios para la prestación del servicio.

Con la subida de la última convocatoria que ahora se publica en el Diario Oficial de Galicia y que corresponde al curso 2024-25, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP da cumplimiento a uno de los artículos de la orden de ayudas, en el que se establece que la dotación presupuestaria se podrá incrementar cuando se produzca un incremento de crédito derivado de alguno de los supuestos previstos, como es el de recibir un número de solicitudes muy superior al inicialmente previsto. Así pues, las ayudas recibidas, que se conceden en función del número de comensales de los comedores de los que se hacen cargo, oscilan entre los 400,16 euros y los 309.663,04 euros.

Por provincias

Por provincias, Pontevedra suma un total de 71 entidades beneficiarias por un importe de 824.330,67 euros, seguida de A Coruña con 66 entidades y 792.419,83 euros, Ourense con ocho entidades y 107.294,72 euros y Lugo con dos entidades y 12.550,18 euros. Entre las entidades que más apoyo reciben se sitúa a la cabeza la Federación Olívica de asociación de madres y padres de alumnos de Vigo y comarca (FOANPAS), que gestiona 26 comedores en Vigo, con 309.663,04 euros, lo que representa un incremento del 14% de la cuantía (la del año anterior fue de 271.597,74 euros), y la Federación de Anpa de centros públicos de la provincia de Pontevedra (FANPA) con 129.098,06 euros para 23 comedores, con un incremento del 7,15% respecto a los 120.486,42 euros recibidos en la última convocatoria.

Estas ayudas se enmarcan dentro de las líneas de apoyo al comedor escolar en Galicia, donde, además de las asociaciones de madres y padres, la Consellería de Educación mantiene convenios de colaboración con ayuntamientos y entidades de atención a la diversidad para cofinanciar dicho servicio complementario. Estos apoyos forman parte de un amplio paquete de medidas puestas en marcha por la Xunta de Galicia para ahorrarle este curso a las familias más de 100 millones de euros.

El gobierno autonómico sirve 62.000 menús diarios de media El grueso de los comedores está sostenido directamente por la Xunta de Galicia. El gobierno autonómico sirve 62.000 menús diarios de media, lo que multiplicado por el número de jornadas lectivas eleva la cifra a casi once millones de menús. Esta inversión se puede establecer en 300.000 euros diarios, una cantidad que si se tiene en cuenta la totalidad de un curso lectivo con un calendario como el 2025/26 se eleva a los 55 millones de euros. Anualmente, el equipo de la consellería de Educación revisa la situación y busca mejoras. En concreto, impuso en los pliegos de los comedores de gestión indirecta un refuerzo de un 21% de la aportación por cada menú. Además, introdujo la figura de un nutricionista, que supervisa y certifica los menús servidos. Debe hacerlo en base a una programación trimestral, que contiene fichas técnicas y la información nutricional, y también puntúa el empleo de productos de proximidad en el uso de frutas, verduras y hortalizas. Ese mismo pliego de condiciones pondera positivamente que se fomenten hábitos de vida saludables. En el caso de los comedores donde es el propio gobierno autonómico el que asume la gestión directa, el menú lo elabora el denominado “equipo de comedores”, que lo conforman el director del centro, el encargado del comedor y los cocineros, contando con la participación del Consello Escolar. Estos menús deben basarse en los menús saludables que publicó el Sergas anteriormente.