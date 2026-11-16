Ayudas de hasta el 75% para reformar viviendas en municipios pequeños de Galicia

El Consello de la Xunta ha autorizado este jueves el acuerdo para que las ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes se convoquen por anticipado de gasto. Las bases de estas ayudas, a las que se destinarán cinco millones de euros, se publicarán antes de final de año.

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Estas ayudas están dirigidas a la rehabilitación, finalización o ampliación de las viviendas, y también al cambio de uso de locales y entresuelos para destinarlos a la residencia habitual y permanente por parte de las personas propietarias o para ofrecerlas en alquiler accesible.

Las ayudas cubrirán el 75% del presupuesto de las obras, hasta un máximo de 30.000 euros por vivienda. Podrán ser beneficiarias las personas físicas propietarias o usufructuarias de los inmuebles y que acrediten ingresos no superiores a 6,5 veces el IPREM. En el supuesto de que las viviendas se vayan a destinar al alquiler, no será de aplicación el límite de ingresos.

En cuanto a las actuaciones de rehabilitación, son subvencionables las intervenciones de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética de las viviendas. También se financiarán actuaciones para la medición y la ejecución de obras que eviten la entrada del gas radón o la adopción de medidas que garanticen su eliminación del interior de las viviendas.

Las viviendas objeto de las actuaciones deberán dedicarse a residencia habitual y permanente de las personas propietarias o usufructuarias o al alquiler durante un plazo, como mínimo, de cinco años.

Viviendas en Sanxenxo

Por otra parte, el Consello ha dado luz verde este lunes a la tramitación del expediente relativo a la delimitación y declaración de interés autonómico de las actuaciones de creación de suelo residencial destinado a 350 viviendas en el ayuntamiento de Sanxenxo, la mayor parte protegidas.

En concreto, el proyecto se desarrollará en la parroquia de Vilalonga, con una superficie total de 86.000 metros cuadrados. Este suelo se ha considerado el más adecuado urbanísticamente y fue elegido de forma coordinada con el Ayuntamiento de Sanxenxo.

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El desarrollo de este proyecto parte de una línea de colaboración entre la Xunta y el Ayuntamiento de Sanxenxo, ya que la adquisición del suelo por parte del Consistorio a la Sareb, con un coste de 3,5 millones, contó con la financiación del Fondo de Cooperación de la Xunta.

Del mismo modo, se ha autorizado la licitación del contrato de redacción del proyecto y dirección de obra para la rehabilitación de la Casa dos Maestros del municipio lucense de Viveiro, con el objetivo de conseguir ocho viviendas de promoción pública y un local para uso municipal. El importe de licitación de este contrato es de 146.238 euros, mientras que la inversión estimada para la ejecución de las futuras obras del inmueble se prevé en 2,2 millones de euros.

ETAP de Ordes

A mayores, el Consello ha autorizado este lunes la firma del convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Ordes para mejorar la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), localizada en Buscás, con una inversión de 1,87 millones de euros.

Con esta actuación se aumentará la resiliencia del sistema de abastecimiento frente a los efectos del cambio climático, como pueden ser los episodios de sequía o escasez. Además, se resolverá la situación de una infraestructura obsoleta que funciona con una sola línea de tratamiento y que actualmente no tiene margen de reserva ante posibles averías o incrementos de la demanda.

Para la ejecución de este proyecto, la Consellería de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, aportará el 80% de la inversión necesaria (1,5 millones de euros) y el Ayuntamiento aportará el 20% restante (375.000 euros). Además, la actuación será cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Galicia Feder 2021-2027.

Además, la Xunta licitará por 5,3 millones la explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Tragove (Cambados), A Illa de Arousa, Meaño y Ribadumia, que dan servicio a ocho ayuntamientos de las comarcas de O Salnés y Arousa y a una población de más de 125.000 habitantes. La previsión es que el contrato pueda hacerse efectivo en el primer semestre de 2027.

Seguridad vial

En otro orden de cosas, el Consello de la Xunta ha dado cuenta este lunes de la aprobación provisional del proyecto constructivo y del trámite de información pública de la actuación de mejora de la seguridad vial en la carretera OU-194 a su paso por Pontedeva, que consistirá en la ejecución de una nueva glorieta en Trado, con una inversión prevista de más de 400.000 euros.

En concreto, la intervención busca mejorar la intersección en el punto kilométrico 0,890 de la OU-194, en la que confluye con tres viales municipales, y en el que en la actualidad existe una miniglorieta. Así, el proyecto prevé la ejecución de una nueva rotonda de 28 metros de diámetro exterior y 8 de diámetro interior para incrementar la seguridad vial. El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses.

Paralelamente, el Consello de la Xunta ha dado cuenta del informe de la Consellería de Vivenda sobre la aprobación definitiva del proyecto constructivo de la renovación de aceras y servicios urbanos en el núcleo de Regodeigón (Ribadavia) y de la próxima licitación de esta obra, en la que la Administración autonómica invertirá un total de 1,2 millones de fondos propios.

En concreto, el Gobierno gallego actuará en la carretera OU-504 a su paso por el núcleo de San Cristovo de Regodeigón. La actuación principal consiste en la renovación de las aceras entre los puntos kilométricos 0,550 y 1,107.

Se llevará a cabo, además, la rehabilitación completa del firme de la plataforma de la carretera entre el inicio y el kilómetro 1,107 y se renovarán o repondrán las redes de servicios de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público, electricidad y telecomunicaciones.

Finalmente, el Consello de la Xunta ha dado cuenta de un informe de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras sobre la aprobación definitiva del proyecto constructivo y la próxima licitación de las obras de acondicionamiento de la carretera AC-421 en Coristanco. La inversión final de esta actuación superará los 876.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.