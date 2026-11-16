La Xunta intensificará la galleguidad en el mundo para acompañar a los gallegos del exterior en todas las etapas de su vida

La necesidad de intensificar la galleguidad en el mundo y garantizar el acompañamiento institucional a los gallegos residentes en el exterior en todas las etapas de su vida fue uno de los principales mensajes trasladados por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante el Pleno XIV Consello de Comunidades Galegas, celebrado en Río de Janeiro (Brasil).

En su intervención, Miranda defendió el papel de las comunidades gallegas como transmisoras de la identidad, la lengua y la cultura, y se refirió a los retos que afronta la emigración, desde el apoyo a quienes desean regresar a Galicia hasta la atención a las personas mayores y las familias en situación de vulnerabilidad. También apuntó a la necesidad de impulsar nuevas iniciativas legislativas y adaptar la cultura gallega a los entornos digitales para conectar con las nuevas generaciones.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue el retorno, que definió como una realidad cada vez más consolidada. En este sentido, recordó que cerca de 50.000 gallegos regresaron a la comunidad entre 2018 y 2024 y destacó el trabajo de las Oficinas Integrales de Asesoramiento, que superaron las 40.000 consultas atendidas durante ese período.

También puso en valor los programas destinados a facilitar la incorporación laboral y académica de los gallegos del exterior, como Retorna Cualifica Empleo y las becas BEME, que cumplen diez años y han permitido que alrededor de 2.000 jóvenes cursen estudios de máster en Galicia, con un 85 % de ellos permaneciendo en la comunidad.

En materia de protección social, Miranda reafirmó el compromiso de la Xunta con una "solidaridad sin fronteras", especialmente con las personas mayores y las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Como ejemplo, recordó la movilización de un millón de euros y la atención a más de 200 familias tras los terremotos de Venezuela, así como las ayudas extraordinarias al retorno, que pueden alcanzar los 6.000 euros por unidad familiar.

El secretario xeral también destacó el programa Reencuentros con Galicia, que en esta edición alcanzó una participación récord con más de 200 personas, y que contribuye a mantener los vínculos afectivos y culturales de quienes emigraron con su tierra de origen.

La galleguidad ante los nuevos retos generacionales

Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de garantizar la continuidad de la identidad gallega en las nuevas generaciones. Miranda señaló la importancia de adaptar la lengua y la cultura a la era digital y de impulsar nuevas iniciativas legislativas que permitan responder a las necesidades actuales de las comunidades del exterior.

En este contexto, reivindicó el papel de los centros y asociaciones gallegas como espacios de encuentro, convivencia y transmisión de la identidad colectiva, y defendió la colaboración entre estas entidades y la Administración autonómica para mantener vivos los vínculos con Galicia.

Miranda dedicó asimismo un reconocimiento a las trece entidades que formaron parte de la Comisión Delegada durante el período 2023-2026, agradeciendo su trabajo, implicación y compromiso desinteresado. Destacó su papel como representantes de la Galicia exterior y como enlace entre las comunidades gallegas y la Xunta, trasladando las necesidades e inquietudes de la colectividad entre el anterior pleno, celebrado en Ourense, y la cita de Río de Janeiro.