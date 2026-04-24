Ayudas por 240.000 euros para incorporar nuevos agricultores a sellos de calidad: plazos y beneficiarios

La Consellería do Medio Rural publica en el Diario Oficial de Galicia (DOG) las bases reguladoras de las ayudas para promover la incorporación de nuevos agricultores en regímenes de calidad, dotadas con un presupuesto de 240.000 euros.

Las ayudas, dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, buscan favorecer que los titulares de explotaciones agrarias se incorporen a las diferentes indicaciones geográficas protegidas, denominaciones de origen o a los distintivos de producción ecológica o elaboración artesanal. El objetivo es cubrir los costes derivados de la incorporación durante los primeros años. En la convocatoria del pasado año se benefició a más de 630 productores, en su mayoría inscritos en la IXP Ternera Gallega y en el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

En la resolución se advierte que Galicia cuenta con una amplia oferta gastronómica de excepcional calidad, fruto de la transmisión de generación en generación del saber hacer tradicional y de la existencia de materias primas de gran valor culinario. Para la protección de estos productos típicos de un territorio y su promoción fueron creadas las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas.

Este sistema de protección, inicialmente diseñado para los vinos, tuvo en las últimas dos décadas un importante desarrollo en toda la Unión Europea y actualmente acoge un amplio repertorio de productos de todo el ámbito alimentario.

Plazos y beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de explotaciones agropecuarias inscritas en el REAFA que se incorporen a un determinado indicativo de calidad. En el caso de la producción ecológica, también podrán recibir ayuda aquellos que ya hayan tenido actividad y que incorporen ahora alguna nueva orientación productiva. Serán subvencionables los costes fijos de inscripción en un régimen de calidad, así como la cuota anual de participación.

En la valoración de los expedientes se primarán las solicitudes de agricultores que se incorporen por primera vez al régimen de la agricultura ecológica, o que introduzcan nuevas orientaciones productivas. También tendrán preferencia quienes se incorporen por primera vez a denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, así como las personas jóvenes, los titulares de explotaciones en zonas de montaña y las solicitudes presentadas por mujeres.

Para estas ayudas, el plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 27 de mayo.