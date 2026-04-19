CEO y Xunta asesoran a empresas sobre ayudas públicas

La Confederación de Empresarios de Ourense (CEO) y la Xunta de Galicia, a través del Igape, están desarrollando sesiones de asesoramiento técnico directo dentro de la iniciativa “Conecta Ourense Rural”. El programa tiene como objetivo informar al tejido empresarial sobre los procedimientos administrativos y los requisitos necesarios para acceder a las distintas líneas de apoyo público destinadas a la consolidación de negocios.

Esta semana, la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao das Viñas albergó una de estas jornadas de atención individualizada. El personal técnico de la Oficina Económica del Igape y de Conecta Ourense atendió a quince empresas pertenecientes a sectores como el textil, el comercio, la construcción o la consultoría para analizar sus proyectos.

Las consultas se centraron específicamente en programas como Re-acciona, para servicios especializados, y Galicia Exporta, enfocado a la internacionalización. También se abordaron las condiciones de los préstamos del Igape para infraestructuras y las subvenciones vigentes para transformación digital. Los técnicos pusieron el foco en la correcta tramitación y en la resolución de dudas sobre la justificación de expedientes, buscando reducir los errores administrativos habituales en las solicitudes. Este servicio itinerante continuará su actividad en diferentes puntos de la provincia.