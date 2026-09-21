Batería de medidas del nuevo Plan contra o lume de la Xunta

El Consello da Xunta analizó en su reunión de este lunes el anteproyecto de la Ley de lucha contra los incendios forestales de Galicia (LLCIF), presentado por la Consellería de Medio Rural. Alfonso Rueda destacó la necesidad de renovar una legislación que “tiene casi 20 años” para adaptarla a los nuevos tipos de fuegos y pasar de una defensa reactiva a una gestión estratégica del territorio.

Como explicó la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, la futura normativa dejará atrás el modelo preventivo homogéneo para aplicar medidas según el riesgo, vulnerabilidad y estructura de cada zona. Asimismo, el texto legal introduce el concepto de interfaz urbano-forestal —los terrenos urbanos o edificables colindantes con el monte—, donde los criterios de gestión de biomasa y retirada de especies serán de aplicación directa.

Batería de medidas

Ampliación de fajas de seguridad: Se contempla la posibilidad de duplicar las distancias de gestión de biomasa en zonas estratégicas, tanto en fajas primarias (carreteras y líneas eléctricas) como secundarias (núcleos de población).

Restricciones por riesgo alto o extremo (IRDI): La declaración de Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal muy alto o extremo conllevará la suspensión automática de autorizaciones de quema, la prohibición de fuego en áreas recreativas y la revocación de permisos pirotécnicos. Se limita además el uso de maquinaria con chispas de 12 a 18 horas , salvo que cuente con un vigilante y 400 litros de agua .

Órdenes verbales de ejecución inmediata: Agentes forestales, ambientales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán dictar órdenes in situ de cumplimiento inmediato —como cierres de caminos o desalojos— sin esperar a trámites administrativos.

Protección de puntos de agua y vigilancia: La red de puntos de agua se declara infraestructura de seguridad estratégica (se prohíbe cualquier uso ajeno a la extinción y se exige a los ayuntamientos tomas compatibles) y se prohíbe construir o plantar en un radio de 50 metros alrededor de las casetas de vigilancia.

Red perimetral de hidrantes industriales: Las nuevas gasolineras e industrias en terrenos agroforestales o de interfaz deberán instalar obligatoriamente una red de hidrantes; su incumplimiento será calificado como infracción muy grave.

Paisajes mosaico y cortafuegos: Creación de discontinuidades de combustible mediante la implantación de actividad agroganadera y masas de frondosas autóctonas en áreas clave como ejes de sierra.

Cooperación local y auxilio directo: Regulación de subvenciones en especie para dotar de vehículos y equipos a las entidades locales, junto a la concesión directa de ayudas por razones humanitarias tras incendios extraordinarios.

Esta reforma articula la prevención en cinco pilares —planificación del riesgo mediante un nuevo Mapa de riesgo, gestión del paisaje, gestión forestal preventiva, protección de personas e infraestructuras, y ejecución efectiva con sanciones o ejecución subsidiaria—, integrando la política de incendios con la planificación forestal de Galicia.