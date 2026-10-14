Batería de medidas de la Xunta contra las adicciones en menores: alerta temprana, equipos móviles y cerco a las apuestas

La Consellería de Sanidade ha diseñado el Plan de prevención de condutas adictivas en Galicia 2026-2030 para atajar el consumo de sustancias psicoactivas y frenar el auge de las adicciones tecnológicas y el juego. El documento fija objetivos cuantitativos directos: retrasar al menos medio año el primer contacto de los jóvenes con el alcohol y el tabaco, y reducir en un 20 % los episodios de consumo por atracón (binge drinking) en menores de edad.

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Para lograr este impacto, la estrategia autonómica abandona las recomendaciones genéricas y despliega la siguiente batería de medidas:

Equipos móviles de prevención: Sanidade creará unidades autonómicas itinerantes para llevar los programas a los ayuntamientos pequeños y mancomunidades que actualmente carecen de técnicos especializados.

Sistema de alerta temprana: Activación del SICA-Galicia, una plataforma analítica para monitorizar en tiempo real amenazas emergentes, como picos de adicción a las pantallas , repuntes de apuestas o la irrupción de nuevas drogas sintéticas.

Blindaje en las aulas: Implantación de una cartera de servicios con programas validados científicamente, asumiendo la meta de que el 80 % de los colegios e institutos gallegos disponga de prevención activa y continua.

Cerco a las ventas y sanciones: Endurecimiento del régimen sancionador e incremento del control sobre la venta y suministro de alcohol, bebidas energéticas, tabaco y productos relacionados a menores de edad.

Ocio nocturno alternativo: Apertura de instalaciones y espacios públicos en horarios no habituales para ofrecer planes deportivos y culturales que compitan directamente con el botellón y desvinculen la fiesta del consumo.

Freno a las apuestas: Aumento de las inspecciones para bloquear el acceso de menores a locales de juego y control estricto, dentro de las competencias autonómicas, sobre la publicidad y el patrocinio de estas actividades.

Protocolos de detección precoz: Implementación de nuevas guías de cribado en centros de atención primaria, servicios sociales y colegios para que sanitarios y profesores puedan intervenir a la primera señal de riesgo.

Más espacios sin humo: Ampliación geográfica de las zonas libres de tabaco y cigarrillos electrónicos para desnormalizar su consumo en entornos comunitarios.

La urgencia de este plan responde a la radiografía de los adolescentes gallegos que trazan las encuestas ESTUDES y EDADES. Aunque la comunidad resiste mejor que la media nacional el impacto del vapeo, las adicciones sin sustancia consolidan una tendencia preocupante: un 21,1 % de los estudiantes de secundaria ha apostado dinero de forma presencial en el último año y un 13,1 % lo ha hecho a través de internet.