Besteiro llama a los socialistas gallegos a salir a la calle para ganar y lograr más alcaldías que nunca

José Ramón Gómez Besteiro, ha animado a todos los socialistas a "salir a la calle", con "decisión y compromiso", para "ganar" y lograr "tener más alcaldías que nunca" en las próximas elecciones municipales de 2027.

El secretario xeral del PSdeG ha lanzado este mensaje este sábado durante la reunión del Comité Nacional de la formación, el máximo órgano de decisión entre congresos, en el que ha contrapuesto los resultados de las políticas progresistas del Gobierno con la "parálisis" de la Xunta de Alfonso Rueda.

Besteiro ha aprovechado su intervención ante los suyos para felicitar a los candidatos ya proclamados, Pedro Blanco en Santiago, Natalia González en Ourense, Iván Puentes en Pontevedra y Miguel Fernández en Lugo, así como para poner en valor la celebración de primarias en la ciudad de Ferrol, donde se enfrentarán el exalcalde, Ángel Mato, y la exedil Eva Martínez.

En este contexto, ha dicho que Partido Socialista celebra sus procesos internos de elección de alcaldables, a los que se ha referido como una "batalla bonita", "pensando en la gente que no forma parte del partido" y con el objetivo de elegir a los "mejores candidatos y candidatas" para "solucionar los problemas" de la ciudadanía.

Ha reivindicado con "orgullo" la gestión socialista en Vigo, A Coruña, Vilagarcía o Ferrol y se ha comprometido a recuperar Lugo de la mano de Miguel Fernández tras una moción de censura en la que el PP se apoyó en una tránsfuga entrando "por la puerta de atrás". "Es un símbolo de lo que vamos a recuperar dentro de diez meses", ha manifestado.

Besteiro ha acusado a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, de carecer del proyecto, de planificación y de objetivos. "Nunca tanta gente se quedó sin vivienda, sin médicos y sin el dinero que le correspondía a Galicia", ha dicho.

"Gobernar a golpe de bono"

También ha acusado al Ejecutivo gallego de "gobernar a golpe de bono". "Bono Coidado, Bono Peixe, Bono Rural, Bono Comercio, Bono Cultural. Es la mejor metáfora de un gobierno que sustituye derechos por parches. El problema es convertir los derechos en cheques que compran voluntades", ha censurado.

Frente a ello, ha reivindicado la propuesta que los socialistas llevaron al debate del estado de autonomía, el "bono gobierno". "La ciudadanía gallega ya cumplió, paga impuestos. Ahora falta que la Xunta cumpla con algo tan revolucionario para ellos como es gobernar", ha afirmado.