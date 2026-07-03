Bolsas de hasta 2.500 euros para estudios en el extranjero

La Xunta de Galicia apoyará el próximo curso escolar 2026/27 a los universitarios que quieran estudiar fuera de la Unión Europea, con bolsas de entre 1.700 y 2.500 euros, en función del destino.

Tal y como trasladó ayer el Gobierno gallego en una nota de prensa, el alumnado que participe en programas de movilidad en cualquier país extracomunitario puede solicitar hasta el 3 de agosto las bolsas para esta finalidad.

Para financiar estas ayudas, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, destina un presupuesto total de 310.000 euros, con el que busca “favorecer la participación de la juventud gallega en programas de movilidad de universidades extranjeras que les permita mejorar su nivel de idiomas y enriquecimiento cultural”.

Estas ayudas forman parte de la estrategia de internacionalización del sistema universitario gallego impulsada por la Xunta, con la que se pretende complementar los programas de movilidad ya existentes, como Erasmus+, limitados a países de la Unión Europea y otros estados asociados. Con esta convocatoria, se busca facilitar que los estudiantes de las tres universidades públicas gallegas puedan cursar parte de sus estudios en destinos de América, Asia, África u Oceanía, contribuyendo a ampliar su formación académica y reforzar su perfil profesional.