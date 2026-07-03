Los bomberos gallegos desplegados en Venezuela durante las labores de rescate vuelven a casa
AYUDA INTERNACIONAL
Cuatro días en La Guaira fue el tiempo que estuvieron los bomberos gallegos de la Briegal ayudando en las labores de rescate tras los terremotos en Venezuela. El malestar de una de las perras de rescate les impidió completar su último día
Los bomberos gallegos de la ONG de Búsqueda y Rescate Integral en Emergencias de Galicia (Briegal), que estuvieron desplegados en Venezuela, regresan a España tras participar durante cuatro días en tareas de búsqueda y rescate de personas a raíz del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado en la jornada del miércoles 24 (medianoche del jueves 25 en la España peninsular y Baleares).
Según informó este grupo de profesionales, su última jornada de trabajo en La Guaira fue el miércoles 1 de julio, después de que les comunicasen que volverían a España "al día siguiente".
Ese último día de búsqueda de supervivientes "estuvo interrumpido" debido a la lesión de “Argui”, una de las perras de rescate, que presentó "síntomas de malestar en una de sus patas traseras".
Fue su guía quien se percató de que "algo no iba bien", por lo que procedieron a buscar ayuda y movilizaron a un grupo de veterinarias voluntarias que se encontraba en la zona. Así, le realizaron una primera cura, aunque decidieron trasladarla a la base para completar el tratamiento.
"Para ellas termina aquí la misión. Cumplieron con creces", remarcó el grupo de bomberos, que indicó, además, que pocas horas después les comunicaron que regresarían a España al día siguiente.
Este grupo de profesionales, que volaron a Venezuela el pasado sábado, estuvo formado por dos bomberos de A Coruña, otros tantos de Ferrol, uno de Astilleros Navantia y dos del Consorcio Provincial de A Coruña.
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