El buey que rompe todos los récords en Silleda: vendido por 10.521 euros

El buey de raza Frisona que alcanzó los 10.521 euros en la subasta de la Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda.

La Central Agropecuaria de Galicia, en Silleda, registra un nuevo récord. Un buey de raza Frisona alcanza los 10.521 euros en la subasta celebrada este martes, convirtiéndose en el animal por el que más se ha pagado en la historia de este mercado.

El ejemplar, nacido en julio de 2022 y procedente de una explotación de Culleredo (A Coruña), fue adquirido por Frigoríficos Bandeira. El precio supera en 23 euros el anterior récord, establecido en octubre de 2024 por un buey mestizo que alcanzó los 10.498 euros.

La jornada también registra una elevada participación. Se subastaron 1.562 reses, de las que 1.490 fueron adjudicadas, con una facturación total de 1,74 millones de euros.

El vacuno mayor, categoría a la que pertenece el animal récord, reunió 432 ejemplares y alcanzó una facturación de 984.957 euros, con un precio medio de 2.014,61 euros por animal.