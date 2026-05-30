Buscador | Consulta aquí las 506 zonas de baño en Galicia 2026

Estas son las zonas de baño autorizadas y prohibidas en el registro oficial de aguas de baño de Galicia para la temporada 2026.

Galicia consolida su liderazgo en calidad de aguas de baño y amplía su oferta de ocio natural con la incorporación de cinco nuevas zonas fluviales, entre ellas una nueva playa en la provincia de Ourense, según el último informe del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de Galicia.

El registro oficial para la temporada 2026 alcanza así un máximo histórico de 506 zonas de baño, un dato que sitúa a Galicia como una de las comunidades con mayor red de playas fluviales y marítimas de España. Además de Ourense, se incorporan también nuevas zonas en el río Magdalena (Vilalba), el río Bubal-Vilaza (Monterrei) y en O Rosal, con áreas como el río Miño-Eiras, Muíño das Aceas y Tamuxe.

Consulta aquí la lista completa de las 506 zonas de baño

A pesar del amplio número de zonas de baño autorizadas y con controles de calidad en Galicia, existen también espacios donde el baño está prohibido o desaconsejado por motivos sanitarios o de seguridad. Estas restricciones pueden deberse a episodios puntuales de contaminación, presencia de cianobacterias, riesgos derivados de corrientes o infraestructuras, o a la falta de condiciones adecuadas para su uso recreativo.

En estos casos, las autoridades sanitarias y los ayuntamientos establecen señalización específica para informar a la ciudadanía y evitar el acceso al agua hasta que se recuperen los niveles óptimos de seguridad.

Estas son las zonas prohibidas de baño en Galicia

Con este nuevo registro, Galicia refuerza su posición como una de las regiones con mayor densidad de zonas de baño naturales, playas fluviales y espacios recreativos acuáticos, combinando turismo, sostenibilidad y control sanitario continuo.