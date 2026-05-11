Ourense gana una playa fluvial con el distintivo de aguas de baño

El informe del Programa de Vigilancia sanitaria de las zonas de baño de Galicia correspondiente a 2025 concluye que en la temporada de este 2026 se alcanzará el máximo histórico con 506 zonas registradas por la incorporación de cinco nuevas playas fluviales. La Consellería de Sanidade ha presentado este lunes en el Consello de la Xunta los resultados de la evaluación de la pasada temporada.

En este informe destaca el mantenimiento de una alta calidad de las aguas de baño, tanto continentales cómo marítimas, ya que en 2025 el 89,2% de las aguas consiguió la clasificación sanitaria de excelente y el 8,5%, de buena. Galicia cuenta así con un porcentaje mayor de aguas de baño marítimas y continentales de calidad excelente que el conjunto de España y de la Unión Europea.

Según los últimos datos publicados, en 2024, a nivel nacional, el 95,2% contaban con calificación buena o excelente, y el 93,9% de los países de la Unión Europea, frente al 97,7% de las aguas gallegas.

De las 506 zonas de baño del registro gallego oficial de la temporada 2026, se incluyen por primera vez el río Magdalena en el ayuntamiento de Vilalba, el río Bubal-Vilaza en el ayuntamiento de Monterrei, y, en el ayuntamiento de O Rosal, el río Miño-Eiras y las zonas de baño del Muíño das Aceas y de Tamuxe, en el río Tamuxe.

Para preparar la nueva temporada que comenzará en junio, la Xunta inicia esta misma semana a realización de analíticas previas para constatar la calidad de las aguas de baño y, de ser el caso, dar aviso a los ayuntamientos para que corrijan posibles incidentes.

La Consellería de Sanidade incrementa este año cerca de un 15% la inversión destinada a la recogida de las aguas de baño, que alcanza los 205.781,56 euros. Además de una muestra previa al inicio de la temporada, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se realizan controles quincenales. Las 5.000 muestras previstas son analizadas en el Laboratorio de Salud Pública de Galicia, en Lugo.

Paralelamente, se lleva a cabo a vigilancia sanitaria por parte del cuerpo de farmacéuticos inspectores de Salud Pública de todas estas zonas de baño, que realizan una visita de inspección por lo menos una vez en la temporada con el fin de evaluar el estado del agua de baño, si existen residuos en la playa o en el agua, si existe algún tipo de vertido o si está disponible y accesible a información al público.

También se realizan visitas de inspección cuando existen episodios cortos de contaminación, denuncias o reclamaciones.

Control oficial

El pasado año se analizaron 502 zonas de baño en 519 puntos de muestreo que se encuentran en 118 ayuntamientos. En la temporada 2026, de las 506 zonas de aguas de baño analizadas en el censo oficial, se establecen 523 puntos de muestreo en 120 ayuntamientos.

En las muestras, la Consellería de Sanidade analiza los parámetros microbiológicos de enterococos intestinales y Escherichia coli, en cumplimiento con la normativa europea que está traspuesta en el Real decreto 1341/2007, del 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

Al final de la temporada, con los resultados obtenidos en esa temporada y en las tres anteriores, se calcula la clasificación sanitaria de cada agua de baño mediante el sistema descrito en la directiva europea correspondiente.

Además de las analíticas obligatorias por normativa, Galicia desde hace años sigue las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en todos los embalses de la comunidad que tienen zonas de baño incluidas en el Registro de Aguas de Baño de Galicia, se realizan controles de cianobacterias y de cianotoxinas y se establecen niveles de alerta en función de los resultados analíticos.

En la temporada de baño de 2025 se detectó la proliferación de cianobacterias, potenciales generadoras de toxinas, en las aguas de baño de Portoquintela y O Corgo-A Rola (en el embalse de As Conchas, en la provincia de Ourense); en el agua de baño del área recreativa de Brocos en el embalse de Portodemouros, en el ayuntamiento de Agolada; y en el arroyo de As Forcadas, en Valdoviño.