Buscan en Lugo a una joven de 24 años desaparecida desde el martes

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Carmen L. R., una joven de 24 años desaparecida en la ciudad de Lugo desde el martes, 21 de julio.

La entidad ha calificado el caso como de alta vulnerabilidad y solicita la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero lo antes posible.

Según la información difundida por la asociación, Carmen mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene complexión delgada, pelo moreno y ojos azules. En el momento de su desaparición vestía el uniforme de trabajo de Carrefour, un dato que podría facilitar su identificación.

La familia de la víctima ha hecho una denuncia ante la Policía Nacional, que ha comenzado la búsqueda de la joven, que fue vista por última vez en el barrio de A Milagrosa.

SOS Desaparecidos ha hecho un llamamiento para que cualquier persona que pueda haber visto a la joven o disponga de alguna información relevante se ponga en contacto de inmediato con la asociación o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La organización recuerda que, en este tipo de situaciones, cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar de utilidad para orientar la investigación y contribuir a la localización de la persona desaparecida.

Las personas que puedan aportar información pueden contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es, además de comunicar cualquier pista a la Policía Nacional, la Guardia Civil o los servicios de emergencias.

La alerta continúa activa mientras prosiguen las gestiones para esclarecer las circunstancias de la desaparición y localizar a la joven.