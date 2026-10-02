Un camión se sale de la vía y arde provocando quemaduras graves al conductor y cortes en la AP-9

Vuelco e incendio de un camión en la AP-9.

Nuevo accidente en las carreteras gallegas. A primera hora de este viernes, en torno a las 7:22 horas, se ha producido el vuelco e incendio de un camión tras una salida de vía en la AP-9, a la altura de Pontevedra, en el kilómetro 123,1. El conductor, que transportaba cervezas, resultó herido leve, con quemaduras de primer grado y contusiones.

Con motivo del siniestro, en un primer momento se cortó la vía en este tramo, pero en torno a las 8.00 horas se habilitó el carril derecho sentido Coruña, mientras que sentido Tui permanece cerrado.

El camión, apagado por los bomberos. | I.L.

Se han habilitado desvíos en el kilómetro 119 en sentido creciente, y el kilómetro 129 en sentido creciente.