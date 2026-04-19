Candia mueve ficha: Lugo, al borde de la moción de censura

El PP de Lugo, liderado por Elena Candia, se encuentra a punto de presentar una moción de censura contra la coalición que gobierna la ciudad desde hace más de siete años, integrada por el PSOE y el BNG, informa Carmen Uz en El Progreso.

Para prosperar, necesita trece firmas, entre las que figura la de María Reigosa, exconcejala socialista que abandonó su grupo hace semanas para convertirse en edil no adscrita, dejando al gobierno en minoría técnica empatado con el PP. Reigosa entró en la corporación en octubre, tras el fallecimiento del socialista Pablo Permuy, y desde entonces ha estrechado su sintonía con los populares. De confirmarse la operación, sería la primera moción de censura en el Concello de Lugo en 35 años.

Los acontecimientos podrían precipitarse estos días después de que los distintos partidos políticos hayan pulsado la opinión de los lucenses en las últimas semanas sobre la situación de Lugo y sobre cómo verían una moción de censura a la coalición de socialistas y nacionalistas.

Y aunque el resultado del estudio realizado por el PSOE, una de las dos formaciones que se verían damnificadas, no parece favorable a esa operación política, los movimientos de los últimos días, e incluso horas, y las declaraciones de dirigentes populares apuntan a que la portavoz del PP, Elena Candia, podría presentar las trece firmas necesarias en los próximos días, sin descartar que lo hiciera incluso este lunes.

DIEZ DÍAS HÁBILES

Entre esas firmas estaría, como resulta obvio, la de la exsocialista María Reigosa, que abandonó el grupo socialista hace unas semanas para pasar a ser concejala no adscrita. Desde que la moción se registra hay hasta diez días hábiles para celebrar el pleno en el que se vota, por lo que si se presentara este lunes el día límite sería el 5 de mayo. Aunque nada impediría que fuese antes y se aprovechase, por ejemplo, el pleno ordinario del día 30. En él está previsto que tome posesión como concejala Eugenia Iglesias, que sustituirá a la fallecida Olga López.

El trámite suele hacerse al principio de la sesión. Aun así, no habría que descartar que, de una forma u otra, el gobierno se viera sin los votos negativos de los doce miembros que lo integran desde que Reigosa lo abandonó y lo dejó empatado con el PP.

La posibilidad de la moción de censura fue cobrando fuerza poco a poco, especialmente en la última semana. Internamente, también el alcalde y su equipo empezaron a ser conscientes en los últimos días de que la operación entre el PP y Reigosa podría estar cerrada. El viernes fue un día extraño en el Concello. El grupo municipal, incluido el personal asesor, que suele ser muy madrugador, estuvo ausente durante las dos primeras horas de la mañana. Todo apunta a que la reunión que a menudo se lleva a cabo los viernes se estaba produciendo en otro lugar. En apenas cinco meses y a un año de las municipales, el PSOE podría sumar la pérdida de la Alcaldía de la capital a la crisis desatada por las denuncias por acoso contra José Tomé.