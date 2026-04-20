Un pacto feo
A memoria dun 20 de abril
RECUNCHO HEBDOMADARIO
Realmente hoxe é o día apropiado para recordala, para escoitala e para falar dela. A canción “20 de abril” (o título alude á primeira estrofa da canción que reproduce o que sería o encabezado dunha carta: “20 de abril do 90”. Porén, a canción escribiuse en 1991), do grupo Celtas Cortos, converteuse co paso do tempo nunha das pezas máis recoñecibles do panorama musical español. O tema destaca pola súa sinxeleza aparente e pola profunda carga emocional que transmite. Non é unha canción de grandes artificios, senón máis ben unha conversa íntima convertida en música.
Como xa dixen, a canción preséntase como unha carta, escrita nun ton directo e persoal. Este recurso fai que quen escoita se sinta partícipe dunha historia que, aínda sendo allea, resulta sorprendentemente próxima. A letra fala do paso do tempo, das relacións que quedaron atrás e da inevitable distancia que se crea entre as persoas cando cambian as circunstancias.
“20 de abril” é unha conversa íntima convertida en música que evoca a nostalxia e o paso do tempo sen caer no dramatismo
Un dos aspectos máis salientables é a súa capacidade para evocar a nostalxia sen caer no dramatismo excesivo. Hai certa aceptación do pasado, unha especie de melancolía tranquila que invita á reflexión máis que á tristeza. A canción non busca respostas, senón que formula preguntas que quedan no aire, como ocorre tantas veces na vida real.
Musicalmente, Celtas Cortos combina o folk co rock, creando unha atmosfera cálida e accesible. Os instrumentos tradicionais mestúranse con guitarras e unha base rítmica sinxela, reforzando o carácter íntimo da peza. Esta combinación contribúe a que a canción resulte atemporal e continúe conectando con distintas xeracións.
O tema “20 de abril” é, en definitiva, unha lembranza feita música. Unha mostra de como os pequenos momentos, as amizades e as historias compartidas deixan pegadas duradeiras. Quizais por iso segue emocionando: porque, dalgún xeito, todos temos o noso propio “20 de abril” gardado na memoria.
Como datos curiosos, dicir que a repercusión foi tal que o grupo municipal de Izquierda Unida no concello de Valladolid presentou unha proposta para que o nome da rúa José Antonio Primo de Rivera pasara a chamarse 20 de abril. A proposta non prosperou. E remato dicindo que a canción estivo a piques de non saír á luz do día pola negativa dun empregado da discográfica; incluíuse no álbum grazas á insistencia do propio grupo. Marabillosa canción!
