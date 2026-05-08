Candia se sienta el primer día con los sindicatos de Lugo

Elena Candia, reunida ayer con los representantes de los trabajadores del Concello en su primer día.

La popular Elena Candia inició su etapa como alcaldesa de Lugo tras la moción de censura, con una primera jornada centrada en el personal municipal y en los cambios iniciales en la gestión del Ayuntamiento.

Candia comenzó su agenda reuniéndose con representantes del comité de empresa (CCOO, UGT, USO y CIG) y de la junta de personal, en encuentros en los que participaron también delegados de distintos sindicatos. La nueva alcaldesa trasladó su voluntad de mantener una relación basada en el diálogo, la escucha y la colaboración permanente con los trabajadores municipales. “Trabajar coordinadamente, atender sus demandas y resolver sus peticiones tuvieron el primer hueco de mi agenda”, señaló.

La regidora situó al personal como una de las áreas prioritarias del mandato y anunció la convocatoria de una mesa de trabajo para la próxima semana. También se mostró dispuesta a abordar la organización interna del consistorio y la planificación de necesidades de personal. Según explicó, el objetivo es avanzar en la mejora de la estructura municipal y en la atención a las demandas más urgentes.

Con el comité de empresa, Candia acordó reuniones previas para concretar prioridades y analizar posibles soluciones en los próximos meses. La Junta de Personal reclamó avances en la carrera profesional y en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. La alcaldesa reconoció que los trabajadores son “una pieza fundamental para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y la atención a la ciudadanía”, y destacó la sobrecarga de trabajo en distintos departamentos.

En paralelo, la nueva regidora mantuvo el traspaso de poderes con el anterior gobierno de PSOE y BNG, en el que expresó su intención de mantener compromisos previos, como el programa Muralleando.

Actos sociales

La agenda del primer día incluyó también reuniones institucionales, como la Mesa Local de Seguridad y un encuentro con el coronel jefe de la Guardia Real, además de actos sociales como una caminata de la Asociación Contra el Cáncer, una comida con empleados jubilados y la celebración de una boda.

Por la tarde, Candia asistió a la feria Equigal y a la exposición “O Río que nos move”, en O Vello Cárcere.

El inicio del mandato estuvo marcado además por la polémica retirada de la bandera de Palestina del balcón de O Vello Cárcere, colocada hace dos años, lo que motivó críticas y una concentración convocada por Lugo por Palestina. Mientras, Lugo Monumental trasladó a nueva alcaldesa demandas para el casco histórico.

Rueda reclama reducir la tensión política en Lugo El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, defendió la moción de censura que permitió a Elena Candia acceder a la Alcaldía de Lugo, y expresó su deseo de que “ahora se tranquilice todo” y se permita trabajar al nuevo gobierno local. En declaraciones a los medios en Santiago, Rueda respondió a las críticas sobre un posible coste electoral de la operación y señaló que lo que le preocupa es que Candia disponga del tiempo suficiente para desarrollar sus proyectos antes de las elecciones de 2027. Afirmó que la nueva regidora “tiene en la cabeza mucho tiempo perdido”. El dirigente popular apeló a las “reglas democráticas” y defendió que, tras el cambio de gobierno, los ciudadanos serán quienes decidan en las urnas. También acusó a otras formaciones de criticar la moción pese a haber utilizado mecanismos similares en el pasado. Alfonso Rueda pidió dejar atrás la “crispación” de los últimos días y reclamó mesura a la oposición, al tiempo que felicitó a Elena Candia y le deseó suerte durante su mandato.

Lara Méndez augura el desgaste electoral en el PP La secretaria xeral del PSdeG, Lara Méndez, consideró que el papel de María Reigosa, exsocialista tránsfuga que facilitó la moción de censura en Lugo, supondrá asumir “más responsabilidades” en el nuevo gobierno de la popular Elena Candia y afirmó que esta decisión demuestra que Candia “está mercadeando con la ciudad”. Méndez recogió la “indignación” que, según dijo, se percibe en Lugo tras una “moción indecente” y sostuvo que, a ojos de la ciudadanía, Miguel Fernández sigue siendo el alcalde. Aseguró además que el PP “les pasará factura en las urnas” y auguró un triunfo socialista en 2027. Tras la reorganización del gobierno local, Reigosa asumirá funciones de asesoría en infraestructuras, lo que para Méndez evidencia una posible contraprestación política. La dirigente socialista acusó a Candia de haber buscado fórmulas para “otorgar más competencias” sin traspasar la legalidad y afirmó que habrá una “contraprestación” en el reparto de funciones.