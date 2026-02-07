DIRECTO
Caos y tensión entre los viajeros en la estación de buses de Vigo por falta de plazas

Los viajeros en la estación de autobuses de Vigo bloquean un autobús a Pontevedra y reclaman compensaciones tras días sin trenes por el temporal

La intervención de la Policía, en la estación de autobuses de Vigo. | La Región

La estación de autobuses de Vigo se convirtió este sábado por la mañana en un escenario de tensión y nerviosismo tras la avalancha de viajeros que intentaban desplazarse debido a la suspensión total del servicio ferroviario desde el jueves por el temporal Leonardo.

Sobre las 7:45 horas, dos mujeres bloquearon la salida de un autocar con destino Pontevedra, después de quedarse sin asiento pese a tener su billete reservado. Su protesta generó desconcierto entre el resto de pasajeros y obligó a la intervención de la Policía Local y Nacional, que finalmente permitió que el bus partiera.

Indignación entre los viajeros

La situación ha generado quejas en redes sociales, donde muchos usuarios expresan su frustración por no poder viajar y exigen la devolución del dinero de los billetes o soluciones inmediatas.

Este incidente refleja la presión que soporta el transporte por carretera en Vigo, única alternativa para cientos de viajeros ante la falta de trenes y la ausencia de un plan coordinado de transporte alternativo.

