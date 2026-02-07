Caos y tensión entre los viajeros en la estación de buses de Vigo por falta de plazas

La intervención de la Policía, en la estación de autobuses de Vigo.

La estación de autobuses de Vigo se convirtió este sábado por la mañana en un escenario de tensión y nerviosismo tras la avalancha de viajeros que intentaban desplazarse debido a la suspensión total del servicio ferroviario desde el jueves por el temporal Leonardo.

Sobre las 7:45 horas, dos mujeres bloquearon la salida de un autocar con destino Pontevedra, después de quedarse sin asiento pese a tener su billete reservado. Su protesta generó desconcierto entre el resto de pasajeros y obligó a la intervención de la Policía Local y Nacional, que finalmente permitió que el bus partiera.

Indignación entre los viajeros

La situación ha generado quejas en redes sociales, donde muchos usuarios expresan su frustración por no poder viajar y exigen la devolución del dinero de los billetes o soluciones inmediatas.

Este incidente refleja la presión que soporta el transporte por carretera en Vigo, única alternativa para cientos de viajeros ante la falta de trenes y la ausencia de un plan coordinado de transporte alternativo.

