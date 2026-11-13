Un cargamento de armas descubierto en el aeropuerto de Vigo destapa una red que abastecía a narcotraficantes

El hallazgo de un cargamento de armas ocultas en el aeropuerto de Vigo ha permitido desarticular una organización criminal internacional dedicada a suministrar armamento y munición a redes de narcotráfico que operaban en las Islas Canarias. La investigación se ha saldado con cuatro detenidos, dos investigados y la intervención de numerosas armas de fuego, entre ellas pistolas ilegales conocidas como "armas fantasma".

La denominada Operación Terminales comenzó en octubre de 2025, cuando los agentes interceptaron en la terminal viguesa a un individuo que pretendía transportar en avión un cargamento de armas hacia el archipiélago canario.

El análisis del material permitió descubrir que varias pistolas habían sido fabricadas ilegalmente en el extranjero y carecían de números de serie o marcas identificativas, lo que dificultaba su rastreo. El detenido actuaba como transportista a sueldo, una pista que llevó días después a identificar y arrestar a la persona que lo había contratado en Las Palmas de Gran Canaria.

Una red internacional que utilizaba Vigo para enviar armas a Canarias

Las pesquisas permitieron determinar que los dos primeros implicados formaban parte de una estructura criminal más amplia, con conexiones internacionales y dedicada al abastecimiento de armas a organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas. La red adquiría armamento en el extranjero, utilizaba aplicaciones de comunicación cifradas y recurría a la Península como plataforma para enviar los cargamentos a Canarias. La investigación contó con la colaboración de Europol y de las autoridades de Italia, Francia y Portugal, que facilitaron información para identificar a otros integrantes de la organización.

Tras varios meses de seguimiento, el operativo culminó a finales de octubre de 2026 con la detención de otros dos responsables en Fuerteventura y La Gomera, lo que permitió dar por desmantelado el grupo.

Armas fantasma, cocaína y un coche con doble fondo

Durante los seis registros practicados por la Guardia Civil, los agentes intervinieron ocho armas cortas, siete pistolas y un revólver, además de un rifle, un silenciador y 500 cartuchos de munición.

También fueron incautados un kilogramo de cocaína, útiles para su adulteración y 15.000 euros en efectivo.

Entre los efectos intervenidos destaca un vehículo equipado con un sofisticado doble fondo diseñado para ocultar armas y sustancias estupefacientes, utilizado presuntamente para facilitar el transporte clandestino de la mercancía.