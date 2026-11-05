Vendían cemento como cocaína en Galicia: desarticulada una violenta banda de narcotraficantes que estafó hasta 255.000 euros a un vecino

Armas intervenidas a una organización de narcotráfico en Galicia que robaba a otras bandas en una operación con 12 detenidos

La Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico en Galicia, especializada en los denominados "vuelcos", robos de drogas y dinero a otras bandas mediante el uso de armas y acciones violentas. La operación, bautizada como "Petronium-Heracles", se ha saldado con 12 detenidos, dos investigados y varios ingresos en prisión.

Entre los episodios investigados destaca una estafa de 255.000 euros a un vecino de Narón, que pagó esa cantidad por 30 kilos de supuesta cocaína. Sin embargo, 29 de los 30 kilos resultaron ser cemento en polvo.

La investigación comenzó hace nueve meses a raíz de las actividades de un joven de Vilagarcía de Arousa que presuntamente utilizaba a otras personas para transportar cocaína y gestionar plantaciones de marihuana en varios municipios de A Coruña. Los agentes descubrieron posteriormente sus vínculos con individuos de Ferrol y Narón relacionados con el crimen organizado, que conducían vehículos de alta gama y mantenían un elevado nivel de vida.

Robos violentos a otras bandas de narcotráfico

Según los investigadores, la organización estaba especializada en los llamados "vuelcos", operaciones violentas contra otros grupos de narcotraficantes para apoderarse de sus cargamentos de droga o dinero mediante amenazas y armas de fuego.

La actividad criminal se concentraba principalmente en O Salnés, Ferrol, Narón, A Coruña y Betanzos, aunque también se detectaron transportes de sustancias estupefacientes hasta la provincia de Zamora. A finales de octubre, los agentes interceptaron en Betanzos a tres integrantes de la organización que transportaban cocaína procedente de una entrega realizada en O Salnés. Los tres ingresaron en prisión provisional sin fianza.

Posteriormente, el 28 de octubre, la autoridad judicial decretó también el ingreso en prisión provisional sin fianza de cinco detenidos, según la información facilitada sobre la operación.

Seis armas de fuego, drogas y 138.000 euros intervenidos

La operación culminó con 17 entradas y registros en diferentes inmuebles, en los que los agentes localizaron:

Seis armas de fuego y abundante munición.

138.000 euros en efectivo .

Diversas cantidades de cocaína, hachís, MDMA y heroína .

Doce vehículos intervenidos, dos de ellos de alta gama.

Entre los inmuebles registrados destaca una vivienda de Narón utilizada como "guardería" para ocultar armas, drogas y dinero ilícito, así como un domicilio de A Coruña que funcionaba como punto de venta de estupefacientes.

La investigación ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción número 3 de Betanzos, con la colaboración del fiscal delegado antidroga de A Coruña. Los delitos investigados incluyen tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y receptación.