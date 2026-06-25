Carmen García Mateo toma posesión como nueva rectora de la Universidad de Vigo

Un auditorio abarrotado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo ha acogido este viernes la toma de posesión de Carmen García Mateo como nueva rectora de la institución. La catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones ha recibido el bastón de mando y la medalla institucional de manos del hasta ahora rector, Manuel Reigosa.

El acto ha simbolizado el relevo en el máximo cargo de la universidad viguesa tras ocho años de mandato de Reigosa.

Despedida de Manuel Reigosa

Visiblemente emocionado, el ya exrector ha aprovechado su último discurso para agradecer el trabajo de su equipo y de toda la comunidad universitaria durante su etapa al frente de la institución. También ha pedido disculpas por los posibles errores cometidos, asegurando que todas las decisiones se tomaron pensando en el bien común.

Antes de entregar el bastón de mando, Reigosa ha deseado a su sucesora “muchos aciertos”, convencido de que serán beneficiosos tanto para la universidad como para Galicia.

Primeras palabras de la nueva rectora

En su primer discurso como rectora, Carmen García Mateo ha reivindicado el papel de la universidad gallega y ha destacado la importancia de seguir impulsando su desarrollo científico y académico.

La nueva rectora ha señalado como objetivos para los próximos años la captación de talento, la estabilización del personal investigador y el refuerzo de la internacionalización. También ha apelado a la necesidad de una mayor financiación por parte de la Xunta de Galicia, defendiendo que la inversión en la universidad tendrá un retorno positivo.

En el acto ha estado presente el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha escuchado las demandas de la nueva rectora y ha defendido el compromiso del Gobierno gallego con la institución.

Rueda ha cerrado la ceremonia mostrando su apoyo a esta nueva etapa en la Universidad de Vigo y asegurando que la Xunta estará “al lado” de la universidad en los próximos años.