Case 70.000 menores están en risco de pobreza ou exclusión
POBREZA
Galicia rexistra un incremento do 3,3% na taxa Arope, mais segue por baixo da media estatal.
A campaña electoral puxo no foco a posición de España como o país da Unión Europea coa maior taxa de pobreza infantil. Os datos sitúan a taxa estatal no 28,4% en 2025, 8,8 puntos por riba da media comunitaria. A cuestión ten tamén unha lectura galega: a comunidade parte dunha situación comparativamente mellor, pero os últimos indicadores mostran un empeoramento rápido.
En Galicia, 68.000 nenos, nenas e adolescentes están en risco de pobreza ou exclusión social, 10.000 máis que no ano anterior. A taxa Arope infantil chegou ao 19,3%, tras subir 3,3 puntos. É o maior incremento entre as comunidades autónomas, aínda que Galicia conserva a segunda taxa máis baixa do Estado, só por detrás do País Vasco. A evolución contrasta coa española, onde o indicador descendeu ata o 33,2 %.
Os datos proceden da Enquisa de Condicións de Vida do INE, que recolle información sobre ingresos e condicións dos fogares. A Plataforma de Infancia analiza os microdatos para coñecer a situación específica da poboación menor de 18 anos. O indicador Arope non mide só a pobreza monetaria: inclúe tamén a carencia material e social e a baixa intensidade laboral no fogar.
A cifra do 19,3% é a que utiliza a Plataforma de Infancia, coa definición europea anterior do indicador. O informe de EAPN Galicia sitúa a taxa infantil no 20,4 %, ao aplicar a definición actualizada. Son dous cálculos distintos, non datos que deban sumarse ou promediarse. A diferenza non altera a conclusión: ambos os informes constatan un aumento de tres puntos e sitúan Galicia entre as comunidades con menor incidencia.
A pobreza monetaria infantil tamén medra. Afecta ao 14,2% dos menores, arredor de 50.000 nenos e nenas, sete décimas máis que no ano anterior. A pobreza severa alcanza o 6,8%, 1,8 puntos máis, e afecta uns 25.000 menores. Ademais, máis de 25.000 están nunha franxa de ingresos moi próxima ao limiar da pobreza: unha pequena variación económica pode cambiar a súa clasificación estatística, pero non necesariamente a súa situación real.
A vulnerabilidade non se distribúe por igual entre os fogares. Un dos datos máis relevantes é o das familias monoparentais: o 43,1% destes fogares está en risco de pobreza ou exclusión social. A cifra evidencia a maior exposición destes fogares, nos que unha soa persoa asume os ingresos e boa parte das tarefas de coidado. A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia e EAPN veñen reclamando medidas específicas para estas familias.
A presidenta de EAPN Galicia, Ana Pardo, considera que os datos rompen a mellora do ano anterior e alerta do risco de que a situación empeore. “Os indicadores melloran cando hai vontade política e compromiso presupuestario, non mediante o sacrificio da cidadanía”, sinala. A organización relaciona o aumento da pobreza coa dificultade de acceso á vivenda, a desigualdade e a insuficiencia das políticas redistributivas.
A resposta á pobreza infantil non depende dunha única prestación. As organizacións sociais reclaman unha política coordinada de garantía de ingresos, vivenda, emprego e apoio ás familias. EAPN Galicia considera que o aumento dos indicadores en 2025 evidencia que as medidas actuais non están sendo suficientes.
Ana Pardo advirte de que, sen reforzar as políticas de garantía de ingresos, acceso á vivenda, emprego digno e redistribución, Galicia pode volver a taxas de pobreza superiores ao 25%. Entre as prioridades que formula EAPN figuran a modificación da Lei de inclusión social, a mellora da Risga e a súa complementariedade co ingreso mínimo vital, así como medidas específicas para as familias monoparentais e a mocidade. A organización reclama tamén unha resposta á emerxencia habitacional.
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