Barrio pobre, barrio rico: la brecha por renta se dispara en la ciudad y bate todos los récords

LAS CIFRAS 17.207 € Es la distancia económica que separa la renta media anual de las zonas más ricas y más empobrecidas de la ciudad. +40% El alarmante incremento que ha experimentado la desigualdad de ingresos entre los extremos de la ciudad desde el año 2015. 10.319 € El farolillo rojo de la ciudad logra superar por primera vez la barrera de los diez mil euros de ingresos por persona al año. 30,8% De los ingresos de los hogares ourensanos están sustentados por las pensiones, el mayor porcentaje a nivel estatal 1.027 Es la cuantía mensual de las pensiones contributivas en Ourense, la más baja de España, frente a los 1.374,57 euros de media estatal

Evolución de la renta en Ourense | La Región

La brecha de las rentas entre los barrios con más y menos recursos en la ciudad sigue aumentando a un ritmo vertiginoso. Entre las calles con mayor poder adquisitivo, en las calles más céntricas, y la zona más empobrecida, que se mantiene, un año más, en Covadonga, la distancia ha roto todos los techos estadísticos. Así lo refleja el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), realizado con base en los datos fiscales consolidados de 2024, publicado este lunes.

La renta neta media general de la ciudad volvió a crecer, pasando de 15.203 euros en 2023 a 16.019 euros netos por persona en 2024. Este avance general, impulsado en buena medida por la actualización de salarios y pensiones, oculta una brecha entre el barrio más boyante y el más deprimido cada vez más ensanchada, alcanzando ya los 17.207 euros por habitante, la cifra más alta desde que hay registros.

El centro pudiente

El epicentro de la riqueza se afianza en las céntricas Paz Nóvoa, Concejo, San Lázaro y Paseo, cuya sección censal lidera la ciudad con 27.526 euros de renta en 2024. Este trono está a punto de ser rebasado por el eje de Concordia y el segundo tramo Paseo (27.394 euros). De hecho, esta última zona es la que más se ha enriquecido en términos absolutos en el último año, con 2.016 euros más de renta per cápita. Completan la zona alta el eje del primer tramo de Concejo y Progreso con la calle Xoán XXIII (24.192 euros) y el de Ramón Cabanillas, Bedoya y Santo Antonio (23.730).

Ourense ciudad, barrio a barrio. | La Región

Diversidad de barrios

Fuera de la almendra central, los barrios muestran una radiografía muy diversa. En As Lagoas, el entorno de Camiño Caneiro y Buenos Aires roza la cota de los 20.000 euros, consolidándose en 19.031 euros netos. Por su parte, O Couto presenta diferentes velocidades: la zona de Ervedelo, Avilés de Taramancos y Antonio Puga alcanza los 18.068 euros, mientras que el área de Dalí y Goya se sitúa en 16.796 euros. En Mariñamansa, la horquilla va desde los 16.403 euros de su sección más pudiente hasta los 12.684 euros en el tramo final de la avenida de Zamora y A Cuña.

Bum periurbano

En paralelo, el nuevo mapa de rentas confirma el tirón de las zonas periurbanas y rurales del municipio, más envejecidas, empujadas por la revalorización de las pensiones. El caso más destacado es el de Santa Cruz, que firma una de las mayores subidas del año al dispararse casi un 17%, alcanzando los 17.431 euros de renta media y superando a barrios residenciales. En el lado opuesto, los únicos retrocesos reseñables se concentran en el casco histórico: la sección del Casco Vello que coincide exactamente con el área de “Los Vinos” experimenta una leve caída interanual del 1,7%, retrocediendo hasta los 19.350 euros por persona.

Una década de cambios

El Atlas de la Renta del INE dibuja una ciudad profundamente polarizada, cuya brecha social se ha consolidado drásticamente si se analiza la última década (2015-2024). Hace diez años, la diferencia entre la zona más rica y más pobre era de 12.316 euros. Hoy, esa fractura se ha disparado a 17.207 euros, lo que supone que la desigualdad de ingresos ha crecido casi un 40% (4.891 euros más) en diez años.

Covadonga logra rebasar la barrera de 10.000 euros per cápita, pero la desigualdad con zonas céntricas es cada vez mayor

Mientras los vecinos del eje Concordia/Paseo tienen hoy en sus bolsillos 10.059 euros limpios más al año de los que tenían en 2015, los de Covadonga apenas han visto crecer sus ingresos en 3.438 euros en esa década. También destacan crecimientos fuertes en las nuevas urbanizaciones de O Polvorín, que han incrementado su renta media en más de 6.400 euros desde 2015 gracias al asentamiento de familias en los nuevos edificios.

El Farolillo Rojo

Covadonga, que sigue en última posición y escoltada en la cola por áreas de O Vinteún (Salas, Navea y Pedrosa) y A Cuña, ha conseguido un hito histórico. Con un incremento de renta del 5,4% respecto al año anterior, el barrio rompe por fin la barrera psicológica de los 10.000 euros de renta media neta (10.319). Sin embargo, sigue sin salir del farolillo rojo, y muestra cómo el lento crecimiento de las zonas con menos ingresos no compensa el ritmo inalcanzable al que avanza la riqueza en el centro urbano.