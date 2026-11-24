La Unión Europea y Mauritania alcanzaron un acuerdo para renovar durante cuatro años el protocolo de pesca sostenible, que permitirá a una treintena de buques españoles continuar faenando en uno de sus principales caladeros exteriores. La expiración del anterior convenio, el 14 de noviembre, había obligado a la flota comunitaria a abandonar esas aguas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró el pacto en declaraciones a la prensa en Bruselas, en el marco del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE.

La presencia de la flota gallega en los caladeros de Mauritania se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas. En 2008, los armadores gallegos concentraban la mitad de los 60 buques españoles que faenaban en sus aguas, mientras que actualmente solo quedan cinco barcos con base en Galicia, según las fuentes consultadas. La mayor parte de los afectados tiene su puerto en Marín, con tres unidades, mientras que Burela y A Coruña cuentan con una cada una.

El cambio está ligado a la desaparición de la pesquería de cefalópodos para la flota europea en 2012, cuando Mauritania reservó esta actividad a sus propios barcos. Muchos de los buques gallegos fueron entonces exportados, desguazados o destinados a otras pesquerías. En 2008, de los 30 barcos gallegos, 22 eran cefalopoderos.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, valoró en Bruselas el acuerdo alcanzado, aunque lamentó que las negociaciones no concluyeran antes de que expirara el anterior protocolo, lo que obligó a algunas empresas a mantener sus buques amarrados o buscar otros caladeros.

Una comisión técnica preparará el nuevo protocolo

"Es una buena noticia para esos barcos que tenían esa incertidumbre de saber si iban a poder faenar en ese caladero histórico tan importante para ellos", señaló la representante gallega en declaraciones a la prensa, con motivo del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE. Explicó que una delegación técnica de la Comisión Europea viajará a Mauritania para continuar los trabajos de cara a la firma de un nuevo protocolo a principios del próximo año.

Villaverde lamentó que la rapidez con la que ahora se busca cerrar el acuerdo no se hubiera producido antes de la expiración del anterior. Esa situación dejó a las empresas afectadas sin posibilidad de continuar su actividad con normalidad y, según advirtió, ya tiene consecuencias económicas para el sector. Durante el Consejo habló con algunas de las compañías, que le trasladaron que unas buscan nuevos caladeros mientras otras mantienen sus barcos amarrados en Mauritania. Por ello reclamó que se les informe de los avances de las negociaciones.

"Lo único que piden es planificación, que se informe para que ellos mismos puedan planificarse y evitar problemas económicos", insistió. La conselleira reafirmó además la oposición de Galicia a la propuesta de la Comisión de reducir un 20% las capturas de merluza sur en 2027.

Planas y Albares celebran los términos del acuerdo

Este lunes, el ministro Luis Planas avanzó que "se mantienen las cuotas" y que "se mantendrían las cifras del anterior acuerdo". Precisó, no obstante, que corresponderá a la Comisión Europea publicar los datos definitivos y los detalles técnicos, que estarán condicionados al nivel de capturas en el caladero.

"Estamos muy satisfechos por la conclusión de este acuerdo, que va a permitir a la flota española continuar faenando en un caladero fundamental para nosotros", señaló Planas. El ministro lamentó que Bruselas y Nuakchot no lograran cerrar las negociaciones antes de que expirara el anterior protocolo, lo que habría evitado la interrupción de la actividad pesquera. "Nos hubiera gustado que se llegara a un acuerdo antes del día 14", reconoció.

Planas reivindicó la implicación del Gobierno español en las conversaciones mantenidas durante los últimos días, especialmente a lo largo del fin de semana. Defendió también la decisión de solicitar la inclusión de las negociaciones con Mauritania en el orden del día del Consejo del lunes, como una forma de instar a la Comisión a intensificar sus contactos con las autoridades mauritanas.

"Por parte del Gobierno de España no nos habíamos planteado en ningún caso un escenario en el cual la conclusión de las negociaciones no fuera un nuevo acuerdo, porque este es un acuerdo estratégico", afirmó el ministro, que aseguró que España presionó "hasta el final" para facilitar el entendimiento. Planas reclamó además a la Comisión que reactive las negociaciones de los acuerdos pesqueros con terceros países que permanecen sin aplicación.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebró un acuerdo que, según dijo, "vuelve a garantizar caladeros" a la flota gallega. Albares explicó que ha estado en contacto permanente con el ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania. "Y por fin tenemos ese acuerdo que vuelve a garantizar caladeros a toda la flota pesquera aquí en Galicia y en el resto de los puntos de toda España", indicó.