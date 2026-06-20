Cinco heridos y un coche a la fuga después de causar el accidente urbano en Santiago de Compostela

Cuatro vehículos se han visto implicados en un accidente de tráfico urbano en Santiago de Compostela, por el que dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital. El causante se dio a la fuga y todavía no ha sido localizado, según fuentes municipales.

El siniestro se produjo en torno a las 22.20 horas en la rúa da Fonte de Santo Antonio y se saldó con un total de cinco personas heridas de carácter leve. A esa hora, un particular informó al 112 Galicia de una colisión por alcance a la altura de la fuente ubicada en esa calle.

El alertador explicó que tres de los coches habían resultado afectados y que el cuarto, que parecía que había sido el causante, continuó su marcha. Fuentes municipales han ratificado que el causante se dio a la fuga y que, a la altura de la tarde del sábado, todavía no ha sido localizado.

Hasta el lugar se desplazó personal del 061, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local, que confirmaron que eran cuatro coches los implicados. Por su parte, el servicio de urgencias sanitarias trasladó en ambulancia medicalizada a dos personas. En total, fueron cinco las heridas.