Aparatoso accidente en Ourense al estamparse un autobús contra varios coches: "Pudo ocurrir una desgracia"

Un autobús urbano protagonizó este martes un aparatoso accidente en pleno centro de Ourense, concretamente en la calle Progreso, a la altura del Xardín do Posío. El vehículo de transporte público sufrió un fuerte fallo mecánico que lo hizo acelerar de forma descontrolada, llevándose por delante a cuatro coches que se encontraban estacionados en una zona de carga y descarga. A pesar de la espectacularidad del impacto, no se han registrado heridos entre los pasajeros ni entre los peatones.

El estado de uno de los vehículos embestido por el autobús en Ourense

Un fallo mecánico en el momento de cambio de conductor

Los hechos ocurrieron en el momento en que el autobús se encontraba detenido para realizar el habitual cambio de conductor. Fue en ese instante cuando el vehículo comenzó a fallar de manera imprevista.

El estado en el que terminó el autobús que embistió a varios coches en Ourense

Según relatan los testigos presenciales y personas que se encontraban a bordo, "el autobús empezó a hacer un ruido muy fuerte, se aceleró solo" y se volvió completamente incontrolable. Uno de los presentes describió el momento: "De repente se empezó a escuchar el motor '¡búúú!' Empezó a acelerar, pero 'atopísimo'", relató, apuntando directamente a "una avería del propio coche".

El estado de otro de los vehículos implicados en el impacto

El autobús inició una marcha incontrolada en la que el conductor intentó maniobrar a la desesperada para evitar un impacto mayor. "Cuando fue a intentar esquivar el coche rojo, para no llevárselo más y no seguir tirando las cosas, en ese momento ya fue cuando se lo cargó para adelante", detalla otro de los testigos, indicando que el autocar acabó deteniendo su marcha metros más arriba.

La hilera de coches afectados por el impacto de un autobús en la calle Progreso, en Ourense

"Pudo ocurrir una desgracia"

La fortuna y las circunstancias del tráfico evitaron que el incidente terminase en una tragedia humana, ya que en ese preciso instante la calle se encontraba despejada de vehículos en movimiento y viandantes.

"Pudo ocurrir una desgracia", aseguraba con alivio uno de los testigos que presenció la escena, una frase en la que coincidieron unánimemente todos los allí presentes. "Pudo pasar una desgracia porque el semáforo estaba en rojo, no estaba pasando ningún peatón y de la otra calle no venían casi coches; si llega a cruzar alguien...", lamentaban.

La Policía y los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta la zona para controlar la situación, retirar los vehículos dañados y esclarecer las causas exactas de este peligroso fallo mecánico.