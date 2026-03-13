Cinco menores de Caldas de Reis, entre las víctimas de un hombre investigado por corrupción de menores
SIETE VÍCTIMAS
El hombre detenido en Almería contactaba a los menores por internet y tras ganarse su confianza les pedía fotos de contenido sexual a cambio de regalos. Entre las víctimas hay cinco menores de Caldas de Reis y otros dos de Almería
Cinco menores de Caldas de Reis víctimas de un hombre detenido por corrupción de menores en Almería. Son en total siete menores la víctimas de este hombre, que los contactaba a través de internet.
El detenido se ganaba la confianza de sus víctimas, dos de Almería y cinco de Galicia, para luego pedirles vídeos y fotos de contenido sexual a cambio de regalos.
Un auto del Tribunal Supremo con fecha 26 de febrero de 2026, registrado por Europa Press, explica “con total desprecio por la integridad e indemnidad sexual de los menores les exigía fotografías, vídeos y la realización de videollamadas en las que aparecen los menores masturbándose, o practicando diversas conductas de índole sexual”.
Investigación iniciada en Pontevedra
La investigación comenzó en Pontevedra cuando el Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, Sección Civil y de Instrucción, Plaza número 1 que la abrió tras la denuncia de las víctimas. En la investigación del móvil del detenido se descubrió la existencia de dos víctimas más en Almería.
Pese a que la competencia judicial se corresponde al tribunal de Almería, debido a que existen elementos principales del delito objeto de investigación y ser el domicilio de los menores al tiempo de la comisión de los hechos, el Tribunal Supremo indicó que cada juzgado donde se encuentran las víctimas lleven el caso
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