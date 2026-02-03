Cinephilia, el programa de Telemiño dirigido por Simone Saibene, consigue 3 nominaciones en los Mestre Mateo: "Sigue siendo un referente cultural del cine gallego"

El formato televisivo Cinephilia está volcado en la divulgación y promoción del cine y se emite semanalmente en Telemiño. En esta edición ha logrado tres nominaciones en los XXIV Premios Mestre Mateo, en concreto, en las categorías de Mellor Programa, Mellor comunicador/a para Simone Saibene y Mellor realización. Cinephilia compite en esta edición con otros programas como Cos Pés na Terra, Raíña-me! y O videoclub.

El anuncio se realizó en la mañana de este martes, en el centro sociocultural O Vello Cárcere, presentado por Andrea Varela y Juan Fuentes. La gala será el 21 de marzo en Lugo, presentada por Trisha Fernández y Federico Pérez, bajo la dirección de Marta Arévalo.

"Ver cómo ha evolucionado todo y poder contribuir con Cinephilia es un orgullo. Es como cumplir un sueño”.

Simone Saibene celebró las nominaciones como un reconocimiento al trabajo constante del programa. Destacó que, pese a contar con medios más limitados que otras producciones, Cinephilia sigue siendo un referente cultural y un espacio donde dar visibilidad al talento gallego. Señaló que el programa cumple una función doble: mostrar la actualidad del cine gallego y servir como archivo vivo de su evolución. Con más de 300 programas disponibles online, se puede seguir la trayectoria de directores, actores y proyectos desde sus inicios hasta su consolidación en festivales nacionales e internacionales.

Cinephilia, un archivo vivo del cine gallego

Saibene recordó sus comienzos en el audiovisual gallego: “Hice una tesis sobre cine gallego en 2002. Ver cómo ha evolucionado todo y poder contribuir con Cinephilia es un orgullo. Es como cumplir un sueño”.

Por otra parte, destacó la importancia de dar visibilidad al talento joven y emergente. “Hay muchos creadores nuevos, sobre todo mujeres, que comienzan a hacer cine. Intento darles espacio en el programa igual que a los consagrados. También me gustaría hacer contenidos cortos para redes y acercar el cine gallego a las nuevas generaciones”.

Simone también compartió una curiosidad del rodaje, ya que durante la pandemia grabó algunos programas desde su casa, improvisando el salón como plató y ajustando la luz según las condiciones del tiempo. “Fue divertido y curioso, pero refleja el esfuerzo que hay detrás de cada programa”, comentó entre risas.

El público de Lugo podrá asistir a proyecciones gratuitas de largometrajes y documentales finalistas en los Cines Códex, con presentación de los equipos de las obras. Las sesiones se celebrarán en febrero y marzo, con entrada libre hasta completar aforo.

Los ganadores de los XXIV Premios Mestre Mateo se anunciarán en la gala del 21 de marzo, donde Cinephilia competirá por sus tres galardones, reafirmando su papel como referente en la divulgación del cine gallego.