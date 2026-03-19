Solo dos ciudades cumplen con zonas de bajas emisiones en Galicia

El Consello de Contas constató que, a 31 de marzo de 2025, únicamente A Coruña y Pontevedra cumplían con la obligación de implantar zonas de bajas emisiones (ZBE), exigida por la normativa estatal a las ciudades de más de 50.000 habitantes. El informe evidencia un desarrollo desigual en Galicia y sitúa a la mayoría de los grandes municipios fuera de plazo.

A Coruña figura entre las ciudades que ya disponen de una ZBE operativa, mientras que Pontevedra mantiene su modelo consolidado de restricción del tráfico, considerado referente en movilidad sostenible. Ambas cumplen así con los requisitos de reducción de emisiones y mejora de la calidad del aire.

En el resto de urbes, la implantación avanza a distinto ritmo. Vigo continúa en fase de desarrollo; Lugo sigue en tramitación sin aplicación efectiva; y Ferrol y Santiago presentan retrasos en su puesta en marcha.

El caso de Ourense refleja una situación intermedia: el municipio ha impulsado medidas de limitación del tráfico y control ambiental, pero estas actuaciones no alcanzaban aún los requisitos exigidos para considerar plenamente implantada una ZBE.

El órgano fiscalizador advierte de que estos retrasos comprometen el cumplimiento de los objetivos estatales y europeos en materia de calidad del aire y descarbonización urbana, y subraya la necesidad de acelerar la implantación de estas zonas en Galicia.

Medidores

El informe subraya que la correcta localización de los puntos de medición es esencial para evaluar la contaminación en las ZBE. Contas insiste en que estos deben situarse dentro de la zona o en sus accesos, para garantizar una medición real y precisa.

El diagnóstico revela que, en la mayoría de los municipios, los medidores no cumplen este criterio y permanecen fuera de la ZBE. Solo A Coruña, Pontevedra y Ferrol son excepción, con dispositivos correctamente ubicados, lo que permite un control más fiable.

Exigencia a Pontevedra

El Consello de Pontevedra deberá elaborar un nuevo proyecto técnico, ya que actualmente no dispone de uno específico para su ZBE. Según el informe, el municipio utiliza su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) para fijar objetivos y medidas, pero Contas señala que es necesario un proyecto adaptado a la normativa vigente.

El informe aconseja atender a objetivos ambientales europeos

El Consello de Contas insta a los concellos a acelerar la implantación de las zonas de bajas emisiones y a corregir deficiencias para garantizar su eficacia. Entre sus principales recomendaciones figura iniciar o avanzar en la tramitación en aquellos municipios que aún no disponen de estas áreas, así como continuar los procedimientos en marcha.

En los casos de Lugo y Santiago, el órgano subraya la necesidad de subsanar las carencias ya detectadas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El informe también reclama adaptar los instrumentos de planificación municipal al Real Decreto 1052/2022, tanto mediante la actualización de los planes existentes como con la elaboración de nuevos documentos cuando sea necesario. Además, incide en la importancia de mejorar la ubicación de los puntos de medición de contaminantes, que deberán situarse dentro de la ZBE o en sus accesos para evaluar correctamente su impacto.

En el ámbito técnico, Contas señala que la mayoría de ayuntamientos deben adecuar sus proyectos a la normativa estatal, incorporando los contenidos mínimos exigidos. Incluso Pontevedra, pese a su trayectoria, deberá elaborar un documento adaptado al marco vigente.

Por último, el organismo insiste en fijar objetivos cuantificables y medibles para la evaluación, y aplicar las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico y promover un cambio modal que permita reducir en un 35% el uso del vehículo privado en el año 2030.