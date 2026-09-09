Colapso en el inicio del plazo de solicitud del Bono Concilia: colas virtuales y esperas de más de una hora

Comienza el plazo para solicitar el Bono Concilia entre colas virtuales de miles de personas y esperas de más de una hora

El plazo para solicitar el Bono Concilia de la Xunta se ha abierto este miércoles a primera hora y la gran demanda está ocasionando problemas técnicos, con esperas que a primera hora superaban los 60 minutos y colas virtuales de miles de personas.

Así, los usuarios que acceden a la página web para pedir la ayuda se encuentran con un mensaje de la plataforma que les asigna un número en la cola e informa del número de usuarios por delante en esa cola virtual, así como el tiempo estimado de espera para entrar en la web.

Ya desde primera hora la alta demanda ha provocado la acumulación de personas en espera y, poco después de las 9.00 horas, la espera era de una hora. A las 10.30 horas, el número otorgado era superior al 7.000, con más de 2.000 personas en la cola virtual y una espera de más de 30 minutos.

Comienza el plazo para pedir el Bono Concilia de la Xunta, con colas virtuales de miles de personas y esperas de más de una hora. | Europa Press

Además, algunos usuarios, que han logrado completar el proceso de solicitud, han advertido de que no les ha llegado el mensaje o notificación que confirme que la petición está hecha.

Estas ayudas van dirigidas a familias con niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2022, residentes en Galicia, y tienen como finalidad atender las necesidades de conciliación de carácter puntual o durante las vacaciones escolares (entre enero y septiembre de 2026). Así, cubre la contratación de una persona cuidadora a domicilio, campamentos (salvo los organizados por administraciones públicas, como los ayuntamientos), ludotecas u otros servicios autorizados por la Consellería de Política Social e Igualdade.

El plazo para pedirlas comenzaba este miércoles a las 9.00 horas y finaliza el próximo 9 de octubre a las 14.00 horas. La ayuda cubre hasta el 75% de los servicios (y hasta el 100% para las familias de especial consideración).

Las cuantías máximas son de 500 euros por unidad familiar para contratar cuidados a domicilio; y de 200 euros por cada hijo/a en caso de asistencia a campamentos o servicios de conciliación colectivos autorizados por la Consellería de Política Social e Igualdade.

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La convocatoria del Bono Concilia cuenta con un presupuesto de 2,66 millones de euros y las ayudas se otorgarán en actos sucesivos, es decir, por orden de presentación, sin que haya una concurrencia competitiva en las solicitudes, hasta que se agote el crédito.