Los Bonos Activa Comercio llegan a casi 900 establecimientos de Ourense

La campaña “Bonos Activa Comercio” de la Xunta de Galicia ha cerrado su tercera semana de funcionamiento con 897 establecimientos adheridos en Ourense, y un impacto estimado de 400.000 euros en descuentos. También se calcula que el volumen de negocio producido asciende hasta los 1,7 millones de euros.

Axudan a fortalecer o tecido económico local, fixar poboación e garantir a vitalidade social e comercial do rural"

Esta campaña, que permite descuentos de hasta 30 euros por usuario, cuenta con 2,5 millones de euros presupuestados para toda Galicia, esperando movilizar más de 8,5 millones en ventas. Su intención es, además “fortalecer o tecido económico local, fixar poboación e garantir a vitalidade social e comercial do rural”, expresaban los diputados autonómicos del PP Miguel Ángel Viso y Cristina Campero tras visitar varios comercios de la provincia adheridos a la campaña autonómica.

“Este tipo de iniciativas contribúe a xerar consumo e confianza”, indicaba Campero tras conversar con la propietaria de un comercio en Xinzo de Limia, añadiendo que “o comercio de proximidade supón un piar fundamental para a actividade económica”, e iniciativas como los bonos “sitúnase, ano tras ano, como un dos programas máis valorados pola súa “repercusión directa nas familias, nos autónomos e no mantemento do emprego”. Miguel Ángel Viso añadía que “cada compra feita nun establecemento local é unha aposta polo emprego, pola vida das nosas rúas”.