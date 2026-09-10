Una comedia con Touriñán, una miniserie sobre el crimen de Elisa Abruñedo y realities, novedades esta temporada de TVG

La TVG estrena nueva temporada con más de una docena de nuevos contenidos entre series, realities y entretenimiento.

La apuesta por la ficción contará con la miniserie 'O asasino do pelo roxo', basada en el asesinato de Elisa Abruñedo; el humor de 'Millonarios', con Xosé Antonio Touriñán y Eva Iglesias; así como 'Clínica Miranda', en el costumbrismo de los años 60 en Pontevedra, entre otros.

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Además, llegan a las pantallas cinco realities: 'Orgullo de familia' (sobre las raíces de tres familias gitanas), 'Bos hábitos' (seguirá la vida personal de curas), 'O campo é noso' (acerca de jóvenes agricultores), 'Octavio e os seus animaliños' (con el experto en conducta animal Octavio Villazala) y 'Planeta Pampín' (con Pili Pampín de protagonista con su familia).

Entre otras novedades, 'Os Crononautas' hará un recorrido por la historia en un espacio presentado por David Vilares y Trisha Fernández, con recreaciones apoyadas con el uso de IA.

Mientras, 'Desaparecidos' intentará dar respuesta a cientos de casos de desapariciones en Galicia, que se suma al programa 'Expediente oculto'.

Otras propuestas serán: 'A miña casa ten flow', en el que Yayina Torres hará reformas; 'Conexión segura', programa de investigación sobre el lado oculto de Internet; 'Mirada allea', con historias de personas que deciden asentarse en Galicia; así como 'Cos pés no mar', con historias de gente del mar.

En lo tocante a programación deportiva, contará con la novedad de la retransmisión cada jornada de uno de los tres equipos gallegos con presencia en ACB —Monbus Obradoiro, Río Breogán y Leyma Coruña—. También se emitirán 12 partidos del Celta Fortuna en Segunda División de fútbol y habrá un partido por jornada en el grupo primero de Primera RFEF, que cuenta con cinco equipos gallegos.

La presentación de esta programación ha tenido lugar en una celebración en la coruñesa Sala Pelícano, con un musical de dos horas presentado por Xosé Ramón Gayoso, Laura Boado y Arturo Fernández.