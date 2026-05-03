Galicia es el territorio con las madres más tardías

España celebró el Día de la Madre, una ocasión para reconocer la labor del papel que históricamente han tenido las mujeres en las familias al frente de la crianza y el cuidado de los hijos. No obstante, lo cierto es que España es el segundo territorio con la media de edad más elevada para tener hijos en Europa. Así, según los últimos datos del Eurostat, mientras que la media de la Unión Europea se situaba en los 31,1 años en los últimos datos de 2022, la de España lo hacía en los 32,6 años (tan solo por debajo de Irlanda, que lo hacía en los 33,1).

La última actualización de Eurostat sitúa a Galicia en un lugar destacado del mapa europeo de la maternidad tardía. A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense figuran entre las regiones donde las mujeres tienen hijos a edades más avanzadas. Este retraso no es un fenómeno aislado. La tendencia es clara: los hijos llegan más tarde en prácticamente todo el continente. Lo que distingue a Galicia es que sus cuatro provincias se sitúan simultáneamente en la franja alta de esa evolución.

Galicia, a la cabeza

Dentro del territorio español y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Galicia se sitúa como la comunidad autónoma con la edad de maternidad más elevada. Así, frente a Murcia, la comunidad con la edad media más baja (31,2 años), Galicia registra en 2026 una edad media de 32,8 años. Por provincias, en los últimos datos A Coruña se sitúa a la cabeza (33,47 años), seguida de Pontevedra (33,44), Ourense (32,88) y Lugo (32,4).

Por otra parte, la edad media de las madres se ha incrementado de manera casi constante en los últimos años. Los últimos datos sitúan los 34 y 35 años como la edades en las que más partos se registran. Al tomar como punto de referencia los 25 y los 40 años, la evolución desde 2010 marca un acusado contraste. En el territorio español desde 2018 se registran más nacimientos entre madres de 40 que de 25 y Galicia está a la cabeza de las comunidades del país. Mientras que en 2010 hubo en Galicia 520 partos en mujeres de 25 años y 485 en mujeres de 40 años, en 2024 tan solo se registraron 244 nacimientos en mujeres de 25 años y hasta 553 en mujeres de 40 años, es decir, más del doble de nacimientos.