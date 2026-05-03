En el Día de la Madre, palabras bonitas pensando en una madre

En la actualidad, el Día de la Madre fue impulsado por Anna Jarvis en Estados Unidos (1907-1914) para reconocer el sacrificio materno. Esta fecha de honra a las madres se popularizó internacionalmente, consolidándose como una fecha para reconocer el amor maternal, aunque con distintas fechas en el calendario y orígenes según el país. Anna Jarvis, la fundadora, terminó oponiéndose a la celebración debido a su comercialización excesiva.

En España, el origen se fija a principios del siglo XX, cuando el poeta canario Félix Duarte Pérez lanzó la idea de celebrar un Día de la Madre en el municipio de Breña Baja. Sería en la sesión plenaria del ayuntamiento del mismo municipio en el año 1936 donde se convertiría en el primer municipio de toda España en celebrar este día de forma oficial y anual. La fecha se consolidó años después, celebrándose actualmente el primer domingo de mayo. De todos modos, la fecha varía y en muchos países se sigue fijando esta celebración el segundo domingo de mayo.

Lo que sí es común a todos los lugares es la dedicación de unos y otros miembros de la familia para dedicar muestras de cariño y reconocimiento a lo que habitualmente representa la figura de una madre en todas sus etapas y para todos los hijos. Además de los regalos más comerciales, las flores y las manualidades infantiles que en este domingo se entregan a las madres, hay una amplia producción de poemas y cartas que autores destacados dedicaron a la figura maternal a lo largo de su trayectoria. Esta es sólo una mestra, empezando por una de las cartas que Ramón Otero Pedrayo dedicó a su madre Eladia Pedrayo o los versos que dedicaron otras firmas de la literatura como Xohana Torres, Carmen Martín Gaite, Cristina Peri Rossi, Perfecto Sulleiro González o Rosalía de Castro.

Carta de Ramón Otero Pedrayo a su madre en 1956. | La Región

Poema de Xohana Torres a la madre. | La Región

Poema de Carmen Martín Gaite a la madre. | La Región

Poema de Gloria Fuertes a su madre, con la que no tuvo buena relación y con el que intenta hacer una aproximación a ella. | La Región

Poema de Cristina Peri Rossi a la madre. | La Región

Poema de Perfecto Sulleiro a la madre. | La Región