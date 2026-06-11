Condenado a tres años y medio de cárcel el lotero de San Agustín por quedarse con un premio de 4,7 millones

Manuel y Miguel Reija, lotero acusado de apropiarse de una primitiva millonaria y su hermano procesado por presunto encubrimiento.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a tres años y medio de prisión al propietario de una administración de lotería de San Agustín por apropiarse de un boleto de La Primitiva premiado con más de 4,7 millones de euros.

La sentencia, hecha pública este jueves, considera al acusado autor de un delito de estafa agravada, con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas. Además, lo inhabilita para ejercer cualquier actividad profesional relacionada con Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena.

Por el contrario, el tribunal absuelve al delegado provincial de Loterías y hermano del condenado, que estaba acusado de los delitos de encubrimiento y blanqueo de capitales.

En materia de responsabilidad civil, el lotero deberá abonar, de forma conjunta y solidaria con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), un total de 4.722.337,75 euros, cantidad correspondiente al premio, que ya ha sido consignada judicialmente.

La Audiencia destaca que el acusado actuó “con ánimo de lucro” y generó en la víctima la falsa creencia de que el boleto no había resultado premiado. Gracias a ese engaño, pudo quedarse con el resguardo y cobrar posteriormente el premio millonario.