Condenado un turista que se negó a pagar 19 euros en un bar vigués

Un turista valenciano ha sido condenado a pagar una multa de 150 euros por un delito leve de estafa, tras negarse a pagar las consumiciones que tomó junto a su familia en un céntrico bar de la ciudad, al considerar el importe desmesurado. La sentencia, que ha sido recientemente confirmada por la Audiencia en Vigo, recoge como hechos probados que el 22 de agosto de 2025 sobre las 15:02 en un restaurante de la calle más turística del Casco Vello cuando el hombre, tras consumir con sus tres acompañantes bebidas por un importe total de 19 euros, rechazó hacer efectiva dicha cantidad con la excusa de que la parecía un precio excesivo, no habiendo abonado cantidad alguna en la fecha del juicio.

El ahora condenado se encontraba, en concreto, junto a su mujer y sus dos hijos y, antes de disponerse a comer, pararon en el establecimiento y pidieron cuatro bebidas entre aguas, un refresco y una caña. Al ir a pagar se encontraron con que el precio total de las consumiciones ascendía a 19 euros, un precio que consideró demasiado alto y por el que habría pedido explicaciones.

Tras ser denunciado, un antiguo juzgado de Instrucción, condenó al hombre por un delito leve de estafa y le impuso una multa de 150 euros. Este recurrió pero la Audiencia desestimó su argumento en el que cuestionaba la existencia de engaño y ánimo de lucro. Sin embargo, el tribunal considera que la intencionalidad defraudadora deriva de los propios actos del denunciado que solicita y consume unas bebidas y posteriormente se va sin pagar “con la excusa de que le parecía excesivo el precio”. Añade el fallo, que ni se acredita esa justificación ni “consta que hubiese abonado el precio que estimase razonable, habiendo dispuesto de mucho tiempo y mecanismos para ello”. En suma, sostiene que es una estafa el que obtiene una consumición y luego se marcha sin abonarla.

El incidente ocurrido en este restaurante de Vigo y que acabó con una condena fue un acto de protesta según defendía el condenado que en su recurso rechazaba cualquier ánimo de lucrarse. Precisamente, los altos precios de este restaurante son motivo de cientos de reseñas negativas en internet. En Tripadvisor, tiene una puntuación de 1,3 de un máximo de 5, y 648 calificaciones negativas.