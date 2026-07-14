EN GONDOMAR, PONTEVEDRA
Conducía una motocicleta de 125 cc con 10 años y llevaba a su padre de paquete
EN GONDOMAR, PONTEVEDRA
La Guardia Civil investiga a un hombre que permitió a su hijo de 10 años de edad conducir una motocicleta (tipo scooter) de 125 cc en la vía pública en Gondomar, en Pontevedra, llevándolo a él como acompañante.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio, cuando una dotación del Destacamento de Tráfico de O Porriño, que estaba realizando un servicio de vigilancia en la carretera EP-3102, sorprendió al niño al volante de la moto, con una persona detrás como acompañante.
Tras identificarlos, los agentes abrieron las correspondientes diligencias de investigación con respecto al padre del menor, por haber permitido al niño conducir la moto sin tener la edad mínima ni la correspondiente autorización, por una vía pública abierta a la circulación.
Así, el padre está investigado como cooperador necesario en la comisión de un delito contra la seguridad vial.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas suponen un grave riesgo para la seguridad vial, tanto para quienes las protagonizan como para el resto de usuarios de la vía, especialmente cuando afectan a menores de edad, considerados usuarios vulnerables.
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