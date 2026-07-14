Sentencia
Condenado David Sánchez a 9 años por prevaricación administrativa

Conducía una motocicleta de 125 cc con 10 años y llevaba a su padre de paquete

EN GONDOMAR, PONTEVEDRA

Interceptado en Gondomar, Pontevedra, un menor de 10 años conduciendo una motocicleta, con su padre de acompañante

Un agente de la Guardia Civil y la moto de 125cc retenida.
Un agente de la Guardia Civil y la moto de 125cc retenida. | Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un hombre que permitió a su hijo de 10 años de edad conducir una motocicleta (tipo scooter) de 125 cc en la vía pública en Gondomar, en Pontevedra, llevándolo a él como acompañante.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio, cuando una dotación del Destacamento de Tráfico de O Porriño, que estaba realizando un servicio de vigilancia en la carretera EP-3102, sorprendió al niño al volante de la moto, con una persona detrás como acompañante.

Tras identificarlos, los agentes abrieron las correspondientes diligencias de investigación con respecto al padre del menor, por haber permitido al niño conducir la moto sin tener la edad mínima ni la correspondiente autorización, por una vía pública abierta a la circulación.

Así, el padre está investigado como cooperador necesario en la comisión de un delito contra la seguridad vial.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas suponen un grave riesgo para la seguridad vial, tanto para quienes las protagonizan como para el resto de usuarios de la vía, especialmente cuando afectan a menores de edad, considerados usuarios vulnerables.

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