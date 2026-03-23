Un conductor logra salir de su vehículo antes de que fuera calcinado en Sanxenxo

GUERRA EN ORIENTE MEDIO
Transporte y sector primario urgen medidas por la guerra en Galicia
ALERTADO POR OTRO CONDUCTOR
El conductor de un vehículo que circulaba este domingo por la zona de Touticeira, en la parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, logró salir del habitáculo antes de que las llamas calcinasen por completo el turismo.
Según han detallado fuentes municipales, el conductor fue alertado por otro mientras circulaba, ya que observó cómo salía abundante humo del vehículo.
Así, logró estacionar y bajarse del automóvil, un Smart a gasolina que quedó totalmente calcinado. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias de Sanxenxo y agentes de la Policía Local.
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