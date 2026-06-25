El Congreso aprueba la ley para transferir la AP-9 a Galicia con el sí de PSOE, Sumar y BNG pese al no de PP y Vox

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley que permitirá transferir a Galicia la gestión y la titularidad de la AP-9, una reivindicación histórica de la comunidad autónoma. La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado antes de que el traspaso sea negociado entre la Xunta y el Gobierno central a través de una comisión bilateral.

La propuesta salió adelante con el apoyo de PSOE, BNG y Sumar, mientras que PP y Vox votaron en contra. El texto actual surge del acuerdo alcanzado entre socialistas, nacionalistas y la formación de Yolanda Díaz para incorporar expresamente la titularidad de la autopista al futuro traspaso.

Competencias y gestión de la autopista

La norma establece que Galicia asumirá competencias relacionadas con la gestión de la concesión, la supervisión de la infraestructura, la autorización de actuaciones en la vía y la capacidad de intervenir en cuestiones vinculadas a peajes, descuentos y tarifas.

Las condiciones concretas del traspaso deberán definirse posteriormente en la Comisión Mixta de Transferencias y aprobarse mediante real decreto.

Reparto de las obligaciones económicas

El texto aprobado recoge que el Estado seguirá asumiendo las obligaciones económicas derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia. Por su parte, la Xunta será responsable de los costes que generen las modificaciones que impulse una vez asumidas las competencias.

Durante el debate parlamentario, PSOE, BNG y Sumar celebraron el avance de la ley, mientras que el PP criticó que el texto se haya alejado de la propuesta original aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Además, BNG y Sumar insistieron en la necesidad de avanzar hacia una AP-9 libre de peajes.