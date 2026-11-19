En este encuentro, la APG ha reunido a especialistas en tecnología, investigación universitaria, periodismo y representación institucional para analizar tanto los riesgos emergentes en las redes y derivados del uso de la inteligencia artificial, así como las vías normativas, educativas y tecnológicas necesarias para contrarrestarlos.

Alarma por la concentración y los sesgos de la inteligencia artificial

La jornada dio comienzo con la conferencia inaugural de Senén Barro Ameneiro , director del comité asesor del Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de España y director del CiTIUS de la USC. Barro expresó su preocupación por el modelo actual de la IA, al que definió como un sistema concentrado en pocas manos empresariales y estatales, sostenido por inversiones sin precedentes aún sin el retorno de productividad prometido y concebido más para sustituir a las personas que para complementarlas.

Según Barro, esta evolución está erosionando el ecosistema informativo necesario para las democracias y acrecentando las brechas de género. Como prueba de ello, señaló que las mujeres ocupan únicamente el 13 % de los puestos de alta dirección en empresas del sector, reciben recomendaciones salariales inferiores a las de hombres con igual perfil, afrontan empleos más expuestos a la automatización y constituyen el blanco casi exclusivo de los deepfakes sexuales, tal como han evidenciado casos recientes en la herramienta Grok o en el municipio de Almendralejo. Frente a este escenario, defendió el desarrollo de una IA plural, orientada a problemas de relevancia social, regulada a nivel global y concebida para complementar y ayudar a pensar, reduciendo brechas en lugar de profundizarlas.

Senén Barro, director del comité asesor del Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial de España y director del CiTIUS de la USC | APG

Marco legal y respuesta institucional: Galicia anuncia una ley pionera

En el acto de apertura, el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero de la Xunta de Galicia, Roberto Barba Alvedro , destacó la evolución legislativa en la comunidad autónoma a través de las reformas de 2016, 2021 y 2022 sobre la Ley Gallega de Violencia de Género 11/2007, ajustadas al Convenio de Estambul. Barba remarcó el papel del periodismo como herramienta para invisibilizar abusos y modificar patrones sociales. Asimismo, avanzó que Galicia prevé aprobar en diciembre «la primera Ley sobre Violencia Digital de Europa» , norma que incluye recursos de prevención, detección y sensibilización frente a modalidades como la sextorsión, el abuso con imágenes no consentidas, el doxing o el ciberacoso.

Lorena Añón, vicerrectora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar de la USC, sostuvo que la violencia digital no es un fenómeno desligado de la realidad física, sino la prolongación de la desigualdad estructural y de los vínculos de poder entre hombres y mujeres.. Añón reafirmó el compromiso de la institución académica para investigar estos fenómenos, formar en prevención y respaldar entornos seguros.

EL público asistente pudo escuchar a los ponentes y participar con sus preguntas. | APG

Amenaza a la libertad de prensa y análisis de los foros masculinos

La dimensión dual de las nuevas herramientas fue sintetizada por la presidenta de la APG, María Méndez González , quien recordó los datos del estudio de la ONU publicados en abril. Dichas investigaciones muestran que entre el 90 % y el 95 % de los deepfakes en internet corresponden a pornografía no consentida, teniendo a mujeres como víctimas en el 99 % de los casos y ocasionando severos cuadros de ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático.

Eleonora Espósito, Pablo Muñoz y Jorege GArcía Marín debatiendo en el cogreso. | APG

Eleonora Espósito, investigadora de la Universidad de Navarra y responsable de proyectos en el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, expuso cómo la agresión digital afecta intensamente a las mujeres con presencia pública y, de manera específica, a las periodistas. Espósito advirtió que la autocensura o el retiro de profesionales del debate público vulnera la libertad de expresión, limita el pluralismo e impacta en la calidad democrática. Ante ello, reclamó la aplicación de marcos comunitarios como la Ley de Servicios Digitales y la Directiva sobre Violencia contra las Mujeres mediante la responsabilidad compartida de medios, plataformas e instituciones.

Por su parte, Jorge García Marín , coordinador del Máster en Igualdad de la USC y secretario del CIFEX, presentó los resultados de una investigación sobre los discursos de compradores de sexo en la plataforma digital Spalumi. García Marín detalló cómo estos foros actúan como espacios de socialización donde los usuarios veteranos adiestran a los novatos, consolidando esquemas de masculinidad hegemónica basados en el control, además de construir justificativos emocionales como la denominada experiencia de novia o la apelación a supuestas necesidades biológicas.

Mesa de debate durante el congreso. | APG

Detección algorítmica, investigación empírica y gobernanza tecnológica

La última sesión analizó las posibilidades de revertir el uso delictivo de la tecnología empleando sus propias capacidades.

Carmen M. García , presidenta de la plataforma SOS en RED y de la Fundación Woman's Week, informó datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, según la cual el 40 % de las jóvenes de entre 14 y 20 años afirma haber sufrido acoso en línea. García urgió a implantar algoritmos éticos e IA forense para identificar discursos de odio o manipulación de imágenes antes de que lleguen a la víctima y facilitar la denuncia sin revictimizar.

ilvia Rodríguez López, investigadora de la Universidad de A Coruña (UDC), dio a conocer los primeros resultados de una encuesta efectuada a 1.100 mujeres centrada en el envío no consentido de imágenes manipuladas mediante IA y los discursos machistas en redes, áreas en las que constató una marcada falta de estudios empíricos previos.

El cierre corrió a cargo de la periodista e investigadora Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net, quien remarcó que las herramientas tecnológicas no son neutras y se comercializan bajo lógicas patriarcales y mercantiles. Atencio defendió que la erradicación del abuso digital no depende exclusivamente de avances técnicos, sino de la regulación de las plataformas por parte de los gobiernos, la democratización de la IA como un bien común inclusivo y la implantación de una educación digital que evite la reproducción de roles de agresor o víctima.