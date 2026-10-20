La Consellería de Sanidade supera por primera vez los 6.000 millones de presupuesto

Las consellerías de Política Social (+10,4%), Educación (+7,5%), Cultura (+6,5%) y Sanidade (+6,4 %) lideran el crecimiento de los presupuestos de la Xunta para 2027, todas ellas igual o por encima del aumento medio del 6,4 % de unas cuentas que alcanzan de forma global los 15.158 millones de euros.

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Sanidade supera por primera vez los 6.000 millones, con 6.031,2 millones y 360,2 más que un año antes. Le sigue Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, con 3.314,9 millones (229,9 más), y Política Social, con 1.535 millones (144 más), el único departamento que se eleva a ritmo de dos dígitos. En el otro extremo, Medio Ambiente e Cambio Climático registra la subida más contenida, con solo un 0,5 % más, hasta un total de 168,5 millones (0,8 más que en 2026). Por debajo de la media se sitúan también Emprego (+2,1 %), Facenda (+2,3 %), Mar y Presidencia (+4,1 % en ambos casos), Economía e Industria (+4,2 %), Medio Rural (+5 %) y Vivenda (+5,2 %), esta última un punto por debajo del avance medio.

Por importe, Medio Rural suma 742,5 millones (35 más); Presidencia, Xustiza e Deportes, 608,5 millones (23,7 más); Vivenda e Planificación de Infraestruturas, 545 millones (26,7 más); y Emprego, Comercio e Emigración, 508,5 millones (10,6 más). Economía e Industria alcanza los 372,5 millones (14,9 más); Mar, 234,8 millones (9,1 más); Facenda e Administración Pública, 233,8 millones (5,1 más); y Cultura, Lingua e Xuventude, 159,7 millones (9,7 más).

El gasto se completa con los órganos superiores dependientes de Presidencia, con 162,7 millones (+5 %), y con el resto de secciones y órganos estatutarios, con 540,6 millones (+8,2 %).

Las cuentas apostarán también por un sector productivo cada vez más competitivo, con una aportación de 360 millones, lo que supone un incremento del 7,2% en relación a este año. “En siete años se duplicó la inversión en I +D+ i. Y, en el próximo 2027, también se avanzará en la Factoría de Inteligencia artificial”, confirmó Corgos.

El Xacobeo y el PIB

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Preguntado por el impacto del Xacobeo 2027, Miguel Corgos, explicó que por el momento no hay una estimación del gasto global en el Año Santo por ser “transversal a todo el presupuesto”. Y recordó que en anteriores ediciones supuso entre una y dos décimas del PIB. Cuestionado sobre en qué medida el aumento del gasto en Sanidade y Educación se debe a subidas salariales por la inflación o a un refuerzo de los servicios, Corgos reconoció el incremento retributivo, pero recordó los acuerdos alcanzados para mejorar la calidad de la enseñanza y la asistencia sanitaria. El conselleiro advirtió además de que la inflación supone el “principal riesgo” y defendió ser prudentes. Como ejemplo, el escenario macroeconómico de la Xunta para 2027 contempla un crecimiento del 1,9 % de la economía gallega.