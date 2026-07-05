Corgos pide más poder para las regiones sobre los fondos europeos

Galicia aboga por una Política de Cohesión post 27, en la que las regiones sigan teniendo un papel fundamental a la hora de diseñar y gestionar las acciones necesarias para abordar los retos y necesidades de cada territorio. Así lo puso de manifiesto el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, durante una reunión mantenida esta semana con el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja y Crespo, quien visitó la Comunidad.

Miguel Corgos incidió en que los gobiernos regionales, los más próximos al territorio, son los que mejor conocen las necesidades de sus respectivas regiones, de manera que una centralización de las políticas llevaría a repetir los errores que se están sufriendo en la gestión y ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En esta línea, recordó que en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia la concentración de la toma de decisiones en los Estados miembros debilitó la gestión compartida, menguando la participación de las regiones en la competencia de prioridades. Además de suponer una menor transparencia en la distribución de los recursos.

Luego de hacer hincapié en que el camino a seguir es avanzar en la autonomía de las regiones, incrementando su peso en la planificación, gestión y ejecución de los fondos de cohesión, el conselleiro de Facenda e Administración Pública trasladó también la necesidad de construir una estrategia gallega de posicionamiento europeo que responda a una visión de desarrollo para Galicia.

La Comunidad debe prepararse no solamente para recibir fondos europeos, valoró el conselleiro ante los representantes de la Comisión, “sino para competir con éxito por los recursos europeos del futuro”, subrayó, apostando por reforzar tanto la presencia de Galicia en los futuros planes estatales como la captación de fondos de gestión directa.

Miguel Corgos aprovechó para destacar que los datos avalan la buena gestión que la Xunta está haciendo de los importes asignados a Galicia de los fondos MRR.

Los recursos del MRR que el Gobierno central asignó a Galicia para su gestión directa ascienden a 1.751 millones de euros, lo que representa casi un 6% de los fondos distribuidos entre las comunidades autónomas. En términos relativos, Galicia se sitúa entre las comunidades con mayor volumen de recursos por habitante, reflejo del peso que han tenido en el reparto criterios como la dispersión territorial, el envejecimiento demográfico y las necesidades de cohesión. En términos absolutos, Andalucía, Cataluña o Comunidad de Madrid reciben un mayor volumen de fondos. Por su parte, en el marco de los fondos de cohesión 2021-2027 (ejecutables hasta 2029), la Xunta gestiona 1.500 millones de euros de fondos, con operaciones autorizadas que representan el 71% del importe asignado en los programas de Galicia.