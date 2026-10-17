Las consellerías avanzan sus principales líneas de gasto en 2027

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció que el presupuesto destinado a políticas de vivienda se verá incrementado en 2027 en cerca de un 50%, con un total de 520 millones de euros. Además, avanzó que las personas que lleven más tiempo inscritas en el registro de demandantes contarán con facilidades. “Estamos trabajando no usando la vivienda de una forma demagógica ni electoralista”, manifestó Allegue en un comunicado de prensa, el mismo día que varias consellerías informaron sobre las novedades que afectan a sus departamentos tras la presentación el día anterior de los Orzamentos 2027 que la Xunta pretende aprobar antes el 31 de diciembre para que estén en vigor el próximo 1 de enero.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas enumerado como parte de su “hoja de ruta” objetivos como movilizar suelo, ayudar a la compra y al alquiler e incentivar la construcción de vivienda protegida, además de buscar duplicar el parque público. De cara a 2027, subrayó, habrá novedades en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia. Según anticipó, consistirán en el otorgamiento de facilidades a aquellas personas que llevan en el registro de demandantes. Al mismo tiempo, se impulsa la construcción de vivienda protegida. El departamento contará con una nueva línea de ayudas dotada de 7 millones y dirigida a que ayuntamientos aborden la construcción vivienda pública municipal.

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Educación: 175 millones y 1.000 profesores más

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP aumentará en 175 millones de euros el capítulo de personal en las cuentas de la Xunta para 2027, lo que permitirá contar con casi 1.000 profesores más en las aulas este curso, con especial atención a la diversidad. Así lo destacó el conselleiro, Román Rodríguez, al ser preguntado por los medios durante una visita el viernes al Colegio Vicente Risco, de Vigo, donde aseguró que se trata de una cantidad “tremendamente significativa”. Los presupuestos de Educación experimentan una “gran expansión” en recursos humanos al cumplir el compromiso adquirido con los sindicatos, indicó la consellería ayer en una nota de prensa.

Sanidade: 4,5 millones para el nuevo cribado

La Consellería de Sanidade incluirá en los presupuestos de 2027 la ampliación del cribado de cáncer de mama a las mujeres de entre 45 y 49 años, reforzará el de cáncer de cérvix y aumentará las partidas de vacunación. Lo avanzó ayer en declaraciones a los medios el conselleiro del ramo, Antonio Gómez Caamaño, durante su visita al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para supervisar el inicio del ensayo clínico Combogal. Caamaño ha puesto en valor el “gran esfuerzo” que el Ejecutivo autonómico hará en programas de cribado, a los que destinará 4,5 millones, 1,3 más que en el ejecutivo anterior.

Industria: 60 millones en políticas de innovación

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, informó por su parte de que el Gobierno gallego prevé poner en marcha el programa Industrializa a Innovación que, con 60 millones, iniciará una compra pública precomercial similar a la que ya se realiza en defensa y seguridad, pero para los restantes sectores industriales estratégicos. Así lo trasladó ayer durante una reunión con representantes de la Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia (Atiga), junto a quienes evaluó las iniciativas de la Xunta en materia de innovación y, concretamente, el programa Industrializa a Innovación, que forma parte de la primera Estrategia Gallega de Innovación Empresarial.

Medio Rural: 44 millones al relevo generacional

La Xunta de Galicia destinará 44 millones de euros en 2027 a una nueva convocatoria de ayudas para impulsar el relevo generacional y la modernización de las explotaciones agroganaderas. El anuncio lo hizo la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, este sábado, durante una visita a la ganadería Casa Xacobe, en San Xoán do Campo (Lugo).

Lingua e Cultura: 14 millones al Plan Xeral

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, comprometió 14 millones de los presupuestos para las políticas sobre el gallego, 1,5 millones más que en 2025, que permitirán la ejecución de las cerca de 700 medidas recogidas en el Plan Xeral da Normalización da Lingua. Una de ellas consistirá en el aumento de los cursos de introducción a la lengua y cutura gallegas destinados a personas extranjeras.

Presidencia: 2,5 millones a concellos

Presidencia reservará 2,5 millones a “fomentar la cooperación entre ayuntamientos” para financionar gastos corrientes derivados de compartir profesionales como arquitectos, técnicos, brigadas o servicios de gestión. Lo avanzó el conselleiro, Diego Calvo.