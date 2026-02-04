Cuatro adolescentes de Nigrán investigados por agredir y humillar a un menor en Playa América

La Guardia Civil de Baiona-Nigrán ha identificado a cuatro adolescentes, de entre 16 y 17 años, y a otro de 13 como presuntos autores de lesiones, amenazas y delitos contra la integridad moral de un menor.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de enero en Playa América, cuando la víctima fue retenida por varios de los implicados y llevada a la fuerza a un callejón, donde fue agredido, zarandeado y obligado a ponerse de rodillas. Uno de los agresores grabó la escena en vídeo, que luego fue compartido entre otros menores, incluidos quienes no estaban presentes en el momento de la agresión.

Identificados los presuntos agresores

Gracias a la colaboración de los colegios e institutos del Val Miñor, la Guardia Civil logró identificar a todos los implicados, recuperar el vídeo de varios dispositivos móviles y determinar el grado de participación de cada uno, diferenciando entre autores materiales, quienes grabaron y quienes difundieron el contenido.

"Otro menor, amigo de los agresores que no se encontraba en el lugar, fue investigado por enviar mensajes amenazantes a la víctima con el fin de intimidarle y disuadir la denuncia"

Además, otro menor, amigo de los agresores que no se encontraba en el lugar, fue investigado por enviar mensajes amenazantes a la víctima con el fin de intimidarle y disuadir la denuncia. La víctima presentó la denuncia acompañada de su madre en el Cuartel de la Guardia Civil de Baiona, dando inicio a la investigación.

Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores, y desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de prevenir la violencia entre adolescentes, actuar de manera temprana ante conductas que puedan derivar en lesiones o daños físicos, y fomentar valores como respeto, resolución pacífica de conflictos y responsabilidad personal.